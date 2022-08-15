Гороскоп на 15 серпня: Близнюків чекає підвищення, а Стрільці знайдуть другу половинку

Сприятливий день для налагодження сімейних негараздів та пошуків кохання

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам уникати неприємних їм людей. Сьогодні енергетика таких індивідів здатна зруйнувати плани, призвести до поганого настрою. Людям цього знаку Зодіаку треба бути вірними своїм принципам і не влаштовувати сцен на людях. Це дуже важливий, хоч і непростий понеділок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У такі дні, як цей понеділок, закон тяжіння працює на повну силу. Астрологи зазначають, що сьогодні варто дозволити собі помріяти, подумати про майбутнє. Окрім того, у цей день краще відпустити усі думки про минуле. Сприятливий час, щоб розпочати нове життя, перевернути сторінку. А ви знали, що Тельці — одні з найледачіших знаків Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У професійному житті у Близнюків цього дня можливі різкі повороти. Комусь пощастить із просуванням по службі, а хтось із представників цього знаку Зодіаку одразу обійме керівну посаду. Астрологи зазначають, що сьогодні Близнюкам варто діяти сміливо, не забуваючи, звісно, про ризики.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього понеділка Ракам необхідно звести до мінімуму вплив негативно налаштованих людей. Якщо є гостре бажання обірвати всі токсичні зв’язки, чи то корислива дружба, чи залежність від людини — можна сміливо піти цьому бажанню назустріч. Відмінний день для укладання великих угод. До речі, Ракам у серпні доведеться зустрічати несподіваних гостей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей понеділок, як зазначають астрологи, вимагатиме від Левів зібраності та відповідальності. Зірки та планети не в дусі, тому сьогодні краще не прислухатися до чужої думки. Оскільки в оточенні людей цього знака Зодіаку буде багато заздрісників, користь принесуть лише власні свіжі думки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ідеальний час для просування кар’єрними сходами. Сьогодні Дів можуть підвищити або вони самі вирішать змінити напрямок діяльності. Астрологи зазначають, що цього понеділка важливо стежити за підказками Всесвіту та відгукуватися на нові пропозиції. Нічні світила допоможуть тим Дівам, які перебувають у пошуку роботи.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У житті більшості Терезів сьогодні закрутиться вихор емоцій. Зірки та планети будуть підтримкою тим людям цього знаку Зодіаку, які по-справжньому знають, що таке холоднокровність – воно допоможе провести день без руйнувань та енергетичних витрат. Сьогодні посилена чутливість може зіграти на руку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей понеділок підходить для домашніх справ, наведення ладу, прибирання. Також сьогодні корисними будуть побачення, зустрічі із новими людьми. Астрологи наголошують, що цього дня з близькими треба виявляти максимум порозуміння. Небажано сьогодні розкривати свої плани щодо роботи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила зроблять людей цього знака Зодіаку більш харизматичними та привабливими. Це чудова новина для тих Стрільців, які займаються пошуком кохання, або у кого заплановані на сьогодні ділові зустрічі, співбесіди на нову роботу. Проте ухвалювати рішення доведеться швидко.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи не рекомендують Козорогам пускати свої справи на самоплив. Це загрожує тим, що можуть статися досить неприємні випадковості, які призведуть до зривів планів. А от у коханні Козорогів чекають позитивні зміни, знайомства, багато романтики.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям цього понеділка астрологи радять зайнятися домашніми та сімейними справами. Сприятливий час сьогодні для побутових турбот, роботи вдома, залагодження внутрішньосімейних проблем, допомоги близьким людям. Сьогодні людям цього знака Зодіаку допоможе досвід та навички. Додамо, що Водоліям у серпні посміхнеться удача у фінансовій сфері.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам настав час продемонструвати світові своє життєлюбство, оптимізм і доброту. Астрологи запевняють, що подібний настрой допоможе людям цього знаку Зодіаку у будь-яких нових починаннях. Сьогодні слід ретельніше продумувати плани на майбутнє та не змінювати їх в останню секунду.