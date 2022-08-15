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Гороскоп на 15 августа: Близнецов ждет повышение, а Стрельцы найдут вторую половинку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 15 августа 2022 года
Гороскоп на 15 августа 2022 года

Благоприятный день для налаживания семейных неурядиц и поисков любви

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам избегать неприятных им людей. Сегодня энергетика таких индивидом способна разрушить планы, привести к плохому настроению. Людям этого знака Зодиака нудно быть верными своим принципам и не устраивать сцен на людях. Это очень важный, хоть и непростой понедельник.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В такие дни, как этот понедельник, закон притяжения работает в полную силу. Астрологи отмечают, что сегодня стоит разрешить себе помечтать, подумать о будущем. Кроме того, в этот день лучше отпустить все мысли о прошлом. Благоприятное время, чтобы начать новую жизнь, перевернуть страницу. А вы знали, что Тельцы — одни из самых ленивых знаков Зодиака?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В профессиональной жизни у Близнецов в этот день возможны резкие повороты. Кому-то повезет с продвижением по службе, а кто-то из представителей этого знака Зодиака сразу займет руководящую должность. Астрологи отмечают, что сегодня Близнецам стоит действовать смело, не забывая, конечно, о рисках.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот понедельник Ракам необходимо свести к минимуму влияние негативно настроенных к ним людей. Если есть острое желание оборвать все токсичные связи, будь то корыстная дружба или зависимость от человека — можно смело пойти этому желанию навстречу. Отличный день для заключения больших сделок. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот понедельник, как отмечают астрологи, потребует от Львов собранности и ответственности. Звезды и планеты не в духе, поэтому сегодня лучше не прислушиваться к чужому мнению. Так как в окружении людей этого знака Зодиака будет много завистников, пользу принесут только собственные свежие мысли.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Идеальное время для продвижений по карьерной лестнице. Сегодня Дев могут повысить или они сами решат сменить направление деятельности. Астрологи отмечают, что в этот понедельник важно следить за подсказками Вселенной и отзываться на новые предложения. Ночные светила помогут тем Девам, которые находятся в поиске работы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В жизни большинства Весов сегодня закрутится вихрь эмоций. Звезды и планеты будут поддержкой тем людям этого знака Зодиака, которые по-настоящему знают, что такое хладнокровие — оно поможет провести день без разрушений и энергетических затрат. Сегодня усиленная чувствительность может сыграть на руку.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот понедельник подходит для домашних дел, наведения порядка, уборки. Также сегодня полезными будут свидания, встречи с новыми людьми. Астрологи отмечают, что в этот день с близкими нужно проявлять максимум взаимопонимания. Нежелательно сегодня раскрывать свои планы по работе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила сделают людей этого знака Зодиака более харизматичными и обаятельными. Это отличная новость для тех Стрельцов, которые занимаются поиском любви, или у кого запланированы на сегодня деловые встречи, собеседования на новую работу. Однако принимать решения придется быстро.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи не рекомендуют Козерогам пускать свои дела на самотек. Это чревато для тем, что могут произойти довольно неприятные случайности, которые приведут к срывам планов. А вот в любви Козерогов ожидают позитивные перемены, знакомства, много романтики.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям в этот понедельник астрологи советуют заняться домашними и семейными делами. Благоприятное время сегодня для бытовых хлопот, работы на дому, улаживанию внутрисемейных проблем, помощи близким людям. Сегодня людям этого знака Зодиака поможет опыт и навыки. Добавим, что Водолеям в августе улыбнется удача в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам пора продемонстрировать миру свое жизнелюбие, оптимизм и доброту. Астрологи уверяют, что подобный настрой поможет людям этого знака Зодиака в любых новых начинаниях. Сегодня следует тщательнее продумывать планы на будущее и не менять их в последнюю секунду.

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