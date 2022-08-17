Гороскоп на 17 серпня: Стрільцям не завадить обачність, а на Водоліїв чекають несподівані подарунки

День обернеться суцільною неприємністю, якщо пустити все на самоплив.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні сміливо вмикайтеся в роботу і не бійтеся труднощів. У будь-якій ситуації, попри досить непрості обставини, вам удасться побачити світлий бік. Нове знайомство може перерости у міцну дружбу, надалі зав’яжуться теплі та щирі стосунки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у всьому виявляйте обачність, не слід ризикувати та йти попереду натовпу. Протягом дня можуть виникати проблеми, вам доведеться шукати компромісне рішення, щоб не доводити ситуацію до конфлікту. Якщо у вашому особистому житті не все гладко, настав час розібратися з проблемами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Успіх у роботі багато в чому залежатиме від вашої розторопності, вміння правильно використовувати свої ресурси. У цей день менше уваги звертайте на ваших супротивників та бережіть нерви. Сьогодні добре братися за нові справи, а охочі надати посильну допомогу обов’язково знайдуться.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні найкраще зосередитись на першочергових завданнях. У цей час не зациклюйтеся на помилках минулого періоду, намагайтеся діяти рішуче, але не наступайте на ті самі граблі. Протягом дня не виключено покращення матеріального добробуту. До речі, Ракам у серпні доведеться зустрічати несподіваних гостей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні можуть відбутися деякі події, які можуть вплинути на вашу кар’єру та фінанси. Не критикуйте оточуючих та не налаштовуйте людей проти себе. В особистому житті можуть відбутися несподівані зустрічі, які здивують. Буде нагода зайнятися тим, що вам цікаво.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні навалиться купа нових проблем, які доведеться спішно вирішувати, не відкладаючи нічого убік. Часом буде досить нелегко, доведеться поборотися, щоб досягти свого. Сьогодні спробуйте зосередитись на питаннях особистого характеру, свого здоров’я. Додамо, що у серпні Дів чекають любовні пригоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього дня досягти певних успіхів вдасться завдяки підтримці партнерів та колег. Вам варто довіритись своїй інтуїції, у потрібний момент вона вас не підведе. У цей час не виключені проблеми з родичами, складнощі у відносинах із коханою людиною.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні належить звалити на свої плечі нові обов’язки чи додаткову роботу, приймати складні рішення. День буде складний, доведеться розбиратися із фінансовими питаннями, повертати борги. Сьогодні не найкращий час для розв'язання фінансових питань.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні можна починати нову роботу, проєкти, розв'язувати питання, що хвилюють вас, вдасться успішно завершити раніше розпочаті справи і можна починати щось нове. Однак у цей період уникайте надмірностей, адже значні фізичні навантаження не принесуть бажаної користі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День несподівано порадує фінансовим успіхом та зростанням доходів. Сьогодні вам може значно пощастити, з’явиться можливість виявити свої здібності та таланти. Також у вас з’явиться шанс виправити ситуацію, що вас хвилює, багато питань у результаті щасливо вирішаться.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У цей час на вашому горизонті замаячать нові перспективи, які дозволять вам просунутися кар’єрними сходами і заробити. У розв'язанні поточних питань знадобляться знання та досвід, отриманий раніше. Сьогодні ви можете отримати несподівані подарунки, вас потішать добрі звістки. Зазначимо, що Водолій є найгеніальнішим знаком Зодіаку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви матимете шанс здійснити давні плани. Ймовірно, ви отримаєте відповіді на якісь важливі питання та зможете зрозуміти, як діяти далі. У справах довіряйте своїй інтуїції і не надто покладайтеся на думку збоку. При цьому важливо контролювати свої витрати.