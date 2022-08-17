Гороскоп на 17 августа: Стрельцам не помешает осмотрительность, а Водолеев ждут неожиданные подарки

День обернется сплошной неприятностью, если пустить все на самотек.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня смело включайтесь в работу и не бойтесь трудностей. В любой ситуации, несмотря на довольно непростые обстоятельства, вам удастся увидеть светлую сторону. Новое знакомство может перерасти в крепкую дружбу, в дальнейшем завяжутся теплые и искренние отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня во всем проявляйте осмотрительность, не следует рисковать и идти впереди толпы. В течение дня могут возникать проблемы, вам предстоит искать компромиссное решение, чтобы не доводить ситуацию до конфликта. Если в вашей личной жизни не все гладко, то пришло время разобраться с проблемами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Успех в работе во многом будет зависеть от вашей расторопности, умения правильно использовать свои ресурсы. В этот день меньше внимания обращайте на ваших противников и берегите нервы. Сегодня хорошо браться за новые дела, а желающие оказать посильную помощь, обязательно найдутся.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня лучше всего сосредоточиться на первоочередных задачах. В это время не зацикливайтесь на ошибках прошлого периода, стремитесь действовать решительно, но не наступайте на одни и те же грабли. В течение дня не исключено улучшение материального благосостояния. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня могут произойти некоторые события, которые могут повлиять на вашу карьеру и финансы. Не критикуйте окружающих и не настраивайте людей против себя. В личной жизни могут произойти неожиданные встречи, которые удивят. Будет возможность заняться тем, что вам интересно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня навалится ворох новых проблем, которые придется спешно решать, не откладывая ничего в сторону. Порой будет довольно нелегко, предстоит побороться, чтобы добиться своего. Сегодня попытайтесь сосредоточиться на вопросах личного характера, своего здоровья. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день достичь определенных успехов удастся благодаря поддержке партнеров и коллег. Вам стоит довериться своей интуиции, в нужный момент она вас не подведет. В это время не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня предстоит взвалить на свои плечи новые обязанности или дополнительную работу, принимать сложные решения. День будет сложный, придется разбираться с финансовыми вопросами, возвращать долги. Сегодня не самое лучшее время для решения финансовых вопросов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня можно начинать новую работу, проекты, решать волнующие вас вопросы, удастся успешно завершить ранее начатые дела и можно начинать что-то новое. Однако в этот период избегайте излишеств, ведь значительные физические нагрузки не принесут желаемой пользы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День неожиданно порадует финансовым успехом и ростом доходов. Сегодня вам может значительно повезти, появится возможность проявить свои способности и таланты. Также у вас появится шанс исправить волнующую вас ситуацию, многие вопросы в итоге благополучно разрешатся.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В это время на вашем горизонте замаячат новые перспективы, которые позволят вам продвинуться по карьерной лестнице и заработать. В решении текущих вопросов пригодятся знания и опыт, полученный ранее. Сегодня вы можете получить неожиданные подарки, вас порадуют хорошие известия. Отметим, что Водолей являются самым гениальным знаком Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас будет шанс осуществить давние планы. Вероятно, вы получите ответы на какие-то важные вопросы и сможете понять, как действовать дальше. В делах доверяйте своей интуиции и не слишком полагайтесь на мнение со стороны. При этом важно держать контроль над своими расходами.