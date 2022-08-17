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Гороскоп на 17 августа: Стрельцам не помешает осмотрительность, а Водолеев ждут неожиданные подарки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 17 августа 2022 года
Гороскоп на 17 августа 2022 года

День обернется сплошной неприятностью, если пустить все на самотек.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня смело включайтесь в работу и не бойтесь трудностей. В любой ситуации, несмотря на довольно непростые обстоятельства, вам удастся увидеть светлую сторону. Новое знакомство может перерасти в крепкую дружбу, в дальнейшем завяжутся теплые и искренние отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня во всем проявляйте осмотрительность, не следует рисковать и идти впереди толпы. В течение дня могут возникать проблемы, вам предстоит искать компромиссное решение, чтобы не доводить ситуацию до конфликта. Если в вашей личной жизни не все гладко, то пришло время разобраться с проблемами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Успех в работе во многом будет зависеть от вашей расторопности, умения правильно использовать свои ресурсы. В этот день меньше внимания обращайте на ваших противников и берегите нервы. Сегодня хорошо браться за новые дела, а желающие оказать посильную помощь, обязательно найдутся.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня лучше всего сосредоточиться на первоочередных задачах. В это время не зацикливайтесь на ошибках прошлого периода, стремитесь действовать решительно, но не наступайте на одни и те же грабли. В течение дня не исключено улучшение материального благосостояния. Кстати, Ракам в августе предстоит встречать нежданных гостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня могут произойти некоторые события, которые могут повлиять на вашу карьеру и финансы. Не критикуйте окружающих и не настраивайте людей против себя. В личной жизни могут произойти неожиданные встречи, которые удивят. Будет возможность заняться тем, что вам интересно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня навалится ворох новых проблем, которые придется спешно решать, не откладывая ничего в сторону. Порой будет довольно нелегко, предстоит побороться, чтобы добиться своего. Сегодня попытайтесь сосредоточиться на вопросах личного характера, своего здоровья. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день достичь определенных успехов удастся благодаря поддержке партнеров и коллег. Вам стоит довериться своей интуиции, в нужный момент она вас не подведет. В это время не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня предстоит взвалить на свои плечи новые обязанности или дополнительную работу, принимать сложные решения. День будет сложный, придется разбираться с финансовыми вопросами, возвращать долги. Сегодня не самое лучшее время для решения финансовых вопросов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня можно начинать новую работу, проекты, решать волнующие вас вопросы, удастся успешно завершить ранее начатые дела и можно начинать что-то новое. Однако в этот период избегайте излишеств, ведь значительные физические нагрузки не принесут желаемой пользы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День неожиданно порадует финансовым успехом и ростом доходов. Сегодня вам может значительно повезти, появится возможность проявить свои способности и таланты. Также у вас появится шанс исправить волнующую вас ситуацию, многие вопросы в итоге благополучно разрешатся.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В это время на вашем горизонте замаячат новые перспективы, которые позволят вам продвинуться по карьерной лестнице и заработать. В решении текущих вопросов пригодятся знания и опыт, полученный ранее. Сегодня вы можете получить неожиданные подарки, вас порадуют хорошие известия. Отметим, что Водолей являются самым гениальным знаком Зодиака.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас будет шанс осуществить давние планы. Вероятно, вы получите ответы на какие-то важные вопросы и сможете понять, как действовать дальше. В делах доверяйте своей интуиции и не слишком полагайтесь на мнение со стороны. При этом важно держать контроль над своими расходами.

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