Гороскоп на 21 серпня: Левам варто думати, а потім діяти, а Тельцям не завадять заняття спортом

Сьогодні довіряйте тому, що говорить ваша інтуїція, і якщо ви не знаєте, що робити і як вчинити, то обов’язково звертайтеся до свого чуття.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Якщо є щось, за що ви хотіли б взятися, то сьогодні саме той день, коли настав час починати діяти. Позбавтеся будь-якої невпевненості в собі і вживайте всіх кроків для вирішення цього проєкту або мети. Складіть список плюсів та мінусів, а потім просто дотримуйтесь того, що підказує вам ваша інтуїція.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні можуть виникнути труднощі, якщо ви спробуєте спрямувати свою волю на інших, не маючи найблагородніших намірів. Краще завести друзів та союзників, а не ворогів. Обов’язково скористайтеся можливістю вийти на вулицю та зайнятися спортом або просто прогулятися. А ви знали, що Тельці — справжні кошатники ?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

До цього вам можуть надходити цікаві новини. Це гарний час для встановлення нових контактів та спілкування. Не виключені деякі зміни в особистому житті, які приємно здивують та порадують. Випробуйте щось нове сьогодні, навіть якщо це прогулянка у новому місці. Ви отримаєте потрібний адреналін.

Рак (22 червня — 22 липня)

З сьогоднішньою енергією ви можете зробити кроки, щоб навести порядок вдома та на роботі. Займіться шухлядами столу, шафами, складськими приміщеннями або шафами для документів. Коли ви створите порядок, ви знайдете почуття спокою та особистого контролю.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Продумайте свої дії, перш ніж слідувати їм, щоб переконатися, що ви залишаєтеся вірними своїм етичним стандартам. Довіряйте тому, що вам каже ваша інтуїція. Час, проведений у компанії вашої сім’ї чи коханої людини, виявиться терапевтичним багато в чому.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня не слід надавати великого значення будь-яким проблемам, з якими ви можете мати справу. Багато завдань протягом дня несподівано вирішуватимуться легко і просто. Вдасться скористатися допомогою збоку. Увечері на вас можуть чекати романтичні побачення та розмови до душі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ваша здатність знаходити новаторські підходи до речей може послужити вам гарну службу сьогодні. Розпочинаючи проєкти, знайдіть додатковий час, щоб розглянути можливості. Спробуйте побачити речі з усіх боків. Швидше за все, ви знайдете набагато більше варіантів, ніж ви спочатку думали.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо накопичилася давно запізніла робота, то сьогодні вдалий день, щоб зайнятися нею. Особливо якщо це стосується справ, з якими ви не змогли впоратися вчора. На щастя, у вас побільшало сил і гостроти розуму. Справи підуть гладко. Використовуйте цю енергію максимум, нічого не відкладаючи. До речі, Скорпіон вважається найнадійнішим знаком Зодіаку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не турбуйтеся про продуктивність сьогодні, ви зможете досягти більшого. У цей час легко вдасться отримати навіть більше, ніж планували. Можуть статися цікаві події, збережеться висока ймовірність вдалого збігу обставин. Якщо у вас є творче хобі, працюйте над цим також.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Чекайте на сьогодні додаткового припливу фізичної енергії. Також це чудовий день, щоб навести лад у шафі. Не завадять заняття йогою чи просто ходьба, щоби трохи зміцнити своє здоров’я. Також варто витратити час на те, щоби переглянути свої життєві цілі. Зазначимо, що серце Козерогів завоювати дуже складно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо вам здалося важко завершити певні проєкти або завдання, сьогоднішня енергія дасть вам необхідну блискавку. Це гарний час зустрітися з іншими людьми, щоб обговорити ділові або інші домовленості. Ваші розвинені комунікативні навички полегшать прийняття рішень, ніж завжди.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся не упускати з уваги свої власні проєкти чи бажання. Сьогодні в повітрі витає величезна кількість сили та маніпулятивної енергії, яка може збити вас з курсу, якщо ви не обережні. Не погоджуйтеся на менше, ніж ви заслуговуєте.