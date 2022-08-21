Гороскоп на 21 августа: Львам стоит думать, а потом действовать, а Тельцам не помешают занятия спортом

Сегодня доверяйте тому, что говорит вам ваша интуиция, и если вы не знаете, что делать и как поступить, то обязательно обращайтесь к своему чутью.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 августа, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если есть что-то, за что вы хотели бы взяться, то сегодня именно тот день, когда пора начинать действовать. Избавьтесь от любой неуверенности в себе и предпринимайте все шаги для решения этого проекта или цели. Составьте список плюсов и минусов, а затем просто следуйте тому, что подсказывает вам ваша интуиция.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня могут возникнуть трудности, если вы попытаетесь направить свою волю на других, не имея самых благородных намерений. Лучше обзаводится друзьями и союзниками, а не врагами. Обязательно воспользуйтесь возможностью выйти на улицу и заняться спортом или просто прогуляться. А вы знали, что Тельцы — настоящие кошатники?

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В это вам могут поступать интересные новости. Это хорошее время для установления новых контактов и общения. Не исключены некоторые перемены в личной жизни, которые приятно удивят и порадуют. Испытайте что-то новое сегодня, даже если это прогулка в новом месте. Вы получите необходимый адреналин.

Рак (22 июня — 22 июля)

С сегодняшней энергией вы можете предпринять шаги, чтобы навести порядок дома и на работе. Займитесь ящиками стола, шкафами, складскими помещениями или шкафами для документов. Когда вы создадите порядок, вы обретете чувство покоя и личного контроля.

Лев (23 июля — 23 августа)

Продумайте свои действия, прежде чем следовать им, чтобы убедиться, что вы остаетесь верны своим этическим стандартам. Доверяйте тому, что говорит вам ваша интуиция. Время, проведенное в компании вашей семьи или любимого человека, окажется терапевтическим во многих отношениях.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день не следует придавать большого значения любым проблемам, с которыми вы можете столкнуться. Многие задачи в течение дня неожиданно решаться легко и просто. Удастся воспользоваться помощью со стороны. Вечером вас могут ожидать романтические свидания и разговоры по душам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ваша способность находить новаторские подходы к вещам может сослужить вам хорошую службу сегодня. Приступая к проектам, найдите дополнительное время, чтобы рассмотреть возможности. Попробуйте увидеть вещи со всех сторон. Скорее всего, вы найдете гораздо больше вариантов, чем вы изначально думали.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если накопилась давно запоздалая работа, то сегодня подходящий день, чтобы заняться ею. Особенно, если это касается дел, с которыми вы не смогли справиться вчера. К счастью, у вас прибавилось сил и остроты ума. Дела пойдут гладко. Используйте эту энергию по максимуму, ничего не откладывая. Кстати, Скорпион считается самым надежным знаком Зодиака.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не беспокойтесь о продуктивности сегодня, вы сможете достичь большего. В это время с легкостью удастся получить даже больше, чем планировали. Могут произойти интересные события, сохранится высокая вероятность удачного стечения обстоятельств. Если у вас есть творческое хобби, работайте над этим тоже.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ожидайте сегодня дополнительного прилива физической энергии. Также это отличный день, чтобы навести порядок в шкафу. Не помешают занятия йогой или просто ходьба, чтобы немного укрепить свое здоровье. Также стоит потратить время на то, чтобы пересмотреть свои жизненные цели. Отметим, что сердце Козерогов завоевать очень сложно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вам показалось трудным завершить определенные проекты или задачи, сегодняшняя энергия даст вам необходимую молнию. Это хорошее время, чтобы встретиться с другими людьми, чтобы обсудить деловые или другие договоренности. Ваши развитые коммуникативные навыки облегчат принятие решений, чем обычно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь не упускать из виду свои собственные проекты или желания. Сегодня в воздухе витает огромное количество силы и манипулятивной энергии, которая может сбить вас с курса, если вы не будете осторожны. Не соглашайтесь на меньшее, чем вы заслуживаете.