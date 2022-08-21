Астролог назвала місяць, коли Україна зможе звільнити окуповані території

Валентина Віттрок передбачила доленосні події для України

Астролог Валентина Віттрок, яка раніше розповіла про смерть путіна, зробила новий прогноз для України.

Свій прогноз астроексперт опублікувала у Фейсбуці. За її словами, у період з 8 до 10 жовтня відбудуться доленосні події, які "емоційно сколихнуть націю".

"Цілком можливо, що з ретроградністю Марса наприкінці жовтня виникне дуже ймовірна можливість повернення втрачених територій або звільнення окупованих. Починаючи з місячного затемнення 8 листопада і до кінця листопада Марс – у підтримуючому аспекті до Місяця, для України – дуже обнадійливий аспект", – зазначила Віттрок.

У зв’язку з переходом Марса в знак Близнюків з 20 серпня, цей період астролог пов’язала з переговорами та використанням "розумної техніки": "Тому для ЗСУ осінні поставки зброї по ленд-лізу та новітньої техніки працюватиме виключно на користь".

Раніше астролог Влад Росс розповів, що вже восени в Україні почнеться масова втеча окупантів з нашої території, а для росії вже починається "жахлива ситуація".

Також раніше екстрасенс Ганна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були налаштовані проти нашої країни.