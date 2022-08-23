Гороскоп на 23 серпня: Ракам буде корисний шопінг, а Рибам — спорт або танці

Цей вівторок сприятливий для завершень токсичних стосунків та позбавлення від усього старого

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 серпня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам астрологи радять цього вівторка намагатися мислити творчо, і навіть чинити по совісті. Сьогодні не лише слова, а й навіть думки людей цього знаку Зодіаку можуть бути магнітом для щастя. Навіть у найскладнішій ситуації також слід намагатися залишатися спокійними.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей вівторок — той самий день, коли позитив і свободу Тельцям приносить не щось нове, а визволення від усього старого. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку викидати непотрібні речі, робити прибирання, закінчувати стосунки, що зжили себе. Ці моменти позитивно позначаться на майбутніх успіхах. А ви знали, що Тельці — справжні кошатники?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам цей вівторок може принести розрив стосунків із кимось із друзів чи колег. Астрологи наполегливо радять не боятися таких змін — так із життя людей цього знака Зодіаку підуть непотрібні зв’язки, які тягнуть униз. Проте самим Близнюкам слід сьогодні не робити поспішних висновків.

Рак (22 червня — 22 липня)

У спілкуванні з навколишніми Ракам астрологи радять дотримуватись тактовності та стриманості. Також експерти не рекомендують впадати в крайність, дозволяючи токсичним індивідам користуватися добротою. Цього вівторка все добре в міру. Увечері Ракам можна зайнятися шопінгом.

Лев (23 липня — 23 серпня)

23 серпня у Левів очікується багато сюрпризів. Астрологи попереджають, що сьогодні важливо стежити за знаками та не робити активних дій. У центрі уваги людей цього знака Зодіаку будуть особисті мотиви, які отримають сьогодні розв’язку. Досягнення цілей буде винагородою за те, що було зроблено на благо навколишніх.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок принесе Дівам відчуття внутрішньої дисгармонії, оскільки з усіх боків посиплються якісь нововведення, до яких люди цього знаку Зодіаку були не готові. Астрологи рекомендують Дівам впустити у своє життя зміни, адже чим швидше піде процес, тим більше буде вигоди.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Інформація про нову або стару роботу в цілому хвилюватиме багатьох Терезів цього вівторка. Сьогодні людям цього знаку Зодіаку варто спробувати змінити щось у звичному розпорядку — астрологи рекомендують поміняти графік чи перейти на віддалену роботу. Головне, про що треба пам’ятати, це діяти за ситуацією та бути приязними з іншими людьми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Події цього вівторка можуть поставити багатьох Скорпіонів у глухий кут. Не виключено, що доведеться зробити те, що не доводилося робити раніше. Авантюрні пропозиції ризикують відвести людей цього знака Зодіаку в немислимі нетрі та стати початком затяжних проблем. Астрологи наголошують, що зараз не час вірити на слово незнайомцям. До речі, Скорпіон вважається найнадійнішим знаком Зодіаку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи радять Стрільцям налагоджувати ділові знайомства та не боятися нової відповідальності. Звичайно, багатьом людям цього знака Зодіаку це може принести нові труднощі, однак увечері Стрільців чекатиме нагорода за старання. Якщо хтось або щось розхитає нерви, змініть обстановку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи попереджають, що цього вівторка про себе можуть нагадати деякі питання. Козорогам доведеться їх вирішувати, навіть якщо дуже не хочеться. Однак у цій ситуації людям цього знака Зодіаку все ж таки вдасться розібратися з завданнями, що виникли, так, щоб більше до них ніколи не повертатися. Зазначимо, що серце Козорогів завоювати дуже складно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи не рекомендують Водоліям поводитися сьогодні надто зухвало і брати на себе зайві зобов’язання. Звісно, проявити себе — справа похвальна, але саме 23 серпня краще відстоювати свої права. Також сьогодні Водолії ризикують опинитися у ситуації подвійної нерівності. В такому випадку варто залишити місце для маневру.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні у житті Риб буде багато руху та активності. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку виплеснути енергію у корисне русло. Сьогодні ввечері можна зайнятися спортом, танцями, іграми на свіжому повітрі. Такі захоплення допоможуть Рибам зняти емоційну напругу, яка наростала цілий день.