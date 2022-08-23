Час готуватися до "бавовни"? Таролог визначила долю анексованого Криму

Людмила Хомутовська не відкидає того варіанта, що незабаром буде знищено Кримський міст.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну всіх українців поголовно цікавить питання коли ж закінчиться війна, і під контроль нашої країни повернуться всі окуповані території. І спрогнозувати це можуть не лише військові експерти, а й "небесні світила", а також карти Таро.

Після низки "бавовни" на російських базах у Криму, таролог Людмила Хомутовська вирішила розкласти карти на долю окупованого півострова, щоб дізнатися, коли ж Україні вдасться повернути його під свій контроль. Свій прогноз вона опублікувала на YouTube-каналі "Мій світ".

За словами Хомутовської, вибухи в Криму — це початок його повернення під контроль України, а півострів повернеться до нашої країни. Також експерт додала, що буквально з дня на день ЗСУ можуть знищити Кримський міст.

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"Не здивуюся, якщо це буде 24 серпня", — сказала таролог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.