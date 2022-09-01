Відомий таролог розповіла, коли закінчиться воєнний стан
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Людмила Хомутовська зазначила, що в Україні буде хороша енергія
Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка розповіла про майбутні події осені на тлі війни в Україні, відповіла, коли в нашій країні нарешті скасують воєнний стан.
В інтерв’ю для Люкс ФМ у програмі "Таня+" експерт зазначила, що це може статися вже наступного року. "Це буде навесні, але не можу сказати, в якому саме місяці, тому що карти показують рівні значення у березні та квітні", — сказала Хомутовська в ефірі.
Таролог зазначила, що на початку 2023 року, у січні, наша країна матиме хорошу енергію. Проте, навіть якщо воєнний стан в Україні не скасують, то мешканці зможуть без проблем виїжджати за кордон.
"Ситуація буде хорошою", — уточнила Людмила Хомутовська.
Нагадаємо, що 15 серпня ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію — відлік нових 90 діб ВС розпочався вранці 23 серпня і має закінчитися 21 листопада.
Раніше астролог Наталія Власенко назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За словами експерта, росіяни намагатимуться повернути свої позиції, але у них нічого не вийде.