Відомий таролог розповіла, коли закінчиться воєнний стан

Людмила Хомутовська зазначила, що в Україні буде хороша енергія

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка розповіла про майбутні події осені на тлі війни в Україні, відповіла, коли в нашій країні нарешті скасують воєнний стан.

В інтерв’ю для Люкс ФМ у програмі "Таня+" експерт зазначила, що це може статися вже наступного року. "Це буде навесні, але не можу сказати, в якому саме місяці, тому що карти показують рівні значення у березні та квітні", — сказала Хомутовська в ефірі.

Таролог зазначила, що на початку 2023 року, у січні, наша країна матиме хорошу енергію. Проте, навіть якщо воєнний стан в Україні не скасують, то мешканці зможуть без проблем виїжджати за кордон.

"Ситуація буде хорошою", — уточнила Людмила Хомутовська.

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Нагадаємо, що 15 серпня ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію — відлік нових 90 діб ВС розпочався вранці 23 серпня і має закінчитися 21 листопада.

Раніше астролог Наталія Власенко назвала дату, коли Україна деокупує Херсон. За словами експерта, росіяни намагатимуться повернути свої позиції, але у них нічого не вийде.