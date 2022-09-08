Гороскоп на 8 вересня: Левам варто присвятити день відпочинку, а Терезам можна шукати нову роботу

Цей день є особливо сприятливим для проведення часу з сім’єю.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Загалом це буде емоційний день для вас. Вам може знадобитися оголити свої найпотаємніші думки та почуття. Також згідно з гороскопом, зараз намагайтеся не ризикувати грошима – це ні до чого. Вкладайте гроші лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що не прогорите.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День ідеально підходить для показу своїх талантів. Обов’язково використовуйте це повною мірою. Також цей день є особливо сприятливим для проведення часу з сім’єю. Поговоріть з батьками чи братом чи сестрою або проведіть час у тиші зі своїм чоловіком.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся триматися якомога далі від людей, які приносять негатив у ваше життя. Будьте обережні з такими людьми. Не дозволяйте їм роз’їдати ваш душевний спокій. День буде дещо нудним на роботі, але це робота з дрібниць, якої не можна нехтувати. Будьте уважні при заповненні документів та дотриманні всіх офіційних вимог.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви сьогодні у імпульсивному настрої. Ви схильні поспішати з проєктами, не продумуючи їх і це може створити непотрібні проблеми як на роботі, так і в сімейному житті. Намагайтеся зберігати спокій, хоча це може здатися надто складним. Ваш дохід, ймовірно, значно збільшиться протягом наступних кількох днів завдяки вашому рішенню. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День створений для відпочинку. Запишіться на сеанс масажу або займіться вправами, що розслабляють. Якщо ви давно позичали комусь гроші, ви отримаєте їх сьогодні. Ви також можете зустріти когось зі свого минулого, який може стати ключовою людиною, яка допоможе вам суттєво збільшити ваш дохід у майбутньому. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ваша кар’єра йде зовсім не за вашим планом, і ви навіть не можете зрозуміти, чому вона йде у своєму нинішньому напрямі. Найкращий засіб — почати заново. Ви повинні взяти під контроль свою кар’єру, а не дозволяти випадковим подіям спрямовувати вас. Зараз не варто розкидатися грошима, із незапланованими витратами краще почекати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Для тих, хто працює у державному секторі, цей день приносить великі шанси на успіх та просування по службі. Це також гарний час для пошуку іншої роботи, в основному в адміністративній сфері, якщо вас не влаштовують перспективи на нинішній роботі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви винахідливі, і сьогодні ви знайдете можливість серйозно працювати та заробляти гроші, займаючись улюбленою справою. Сьогодні вам без проблем вдасться налагодити відносини з партнерами, відновити зв’язки, що втратили силу. Суперечки минулого періоду будуть успішно вирішені.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стережіться сьогодні таємного ворога на вашому робочому місці. Ця людина останніми днями поводилася приязно, але між вами є якась передісторія, і сьогодні вона чи вона може спробувати помститися. Найкраще виконувати всі свої завдання вчасно та відповідно до графіка, тому що в іншому випадку у вас можуть виникнути проблеми з начальством. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Хороший день для укладання вигідних угод. Ваша інтуїція не підведе вас, ви зможете приймати правильні рішення. Ваша щирість, креативність і відданість справі нарешті будуть помічені, і на вас чекають великі нагороди. Однак цей день буде не найкращим для важливих зустрічей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День пройде спокійно і буде сповнений радісних подій. У цей час прислухайтеся до важливої інформації, що надходить вам. Постарайтеся більше часу приділити собі, знайдіть час і відпочивайте на втіху. Нове хобі може привабити вас, і ви можете виявитися повністю поглиненим ним.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день стане для вас днем ​​серйозної та важкої роботи. Можливо, вам вдасться задовільно завершити якусь справу, яка тривала тривалий час. Це справить враження на ваше начальство. Прагніть мінімізувати ризики, щоб уникнути проблем із фінансами, вирішуйте поточні завдання у міру їх надходження.