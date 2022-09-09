Гороскоп на 9 вересня: Левам варто бути терплячими, а Дів чекають зміни в особистому житті

День, коли краще відкласти важку роботу, а приділити час мистецтву та музиці.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї пятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ймовірно, деяке покращення матеріального добробуту: виграш, повернення боргу, знахідка цінної речі. Можливі ділові пропозиції, успішне завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Але не відволікайтеся на дрібниці, інакше успіх відвернеться. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки радять бути уважними та обережними, хоча не все залежатиме від вас. Не вірте обіцянкам. Не підтримуйте порожні розмови та непотрібні розмови, інакше можливе роздратування. У розмовах із начальством рекомендується виявити жорсткість у відстоюванні своєї думки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У всіх справах потрібні стриманість, обачність, здоровий глузд. Скоротіть спілкування, особливо з малознайомими людьми. Можливий обман, агресія чи пограбування. Заплановані зустрічі перенесіть на другий день. Можливе різке погіршення самопочуття, тому уникайте тяжкої фізичної роботи.

Рак (22 червня — 22 липня)

На роботі та вдома можлива нестабільність. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність, не ганятися за порожніми проєктами та не вірити обіцянкам. Попри зусилля, ви не зможете подолати усі перешкоди. Чи не конфліктуйте з оточуючими, не нав’язуйте їм свої думки. У другій половині дня можливі різкі та раптові перепади в настрої або головний біль.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Життєвий потенціал знизиться, що позначиться на професійній діяльності, на стосунках із друзями та подальшій долі взагалі. Будьте терплячими, не давайте волю негативним емоціям. Добросовісність, вміння переконувати партнера, товариськість допоможуть вам вийти зі скрутного становища.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні фінансове становище недостатньо стабільне: ймовірні втрати чи обсяг видатків перевищить надходження. Надії, покладені майбутні угоди, можуть виявитися марними. Може статися і так, що ви станете жертвою підступів суперника або потрапите в залежність від настрою свого партнера. Цілком можливі серйозні зміни у особистих відносинах. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Творчий день, який пройде доволі напружено. Не рекомендується ризикувати або займатися дорогими покупками. Сприятливий відпочинок у родинному колі, подорожі, спілкування з дітьми. Від вашої помірності та обачності у поведінці залежатимуть подальші фінансові успіхи, стосунки з протилежною статтю та емоційне життя в цілому.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Емоції перевалюватимуть над розумом, що може призвести до конфліктів з начальством та колегами. Це спричинить погіршення самопочуття. У жодному разі не займайтеся сьогодні ворожіннями чи чаклунством: це може залучити дуже небезпечні та злі сили. Корисні водні процедури, відвідування басейну.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для здійснення честолюбних задумів та цілей. Вірогідний значний прибуток чи отримання вигідного пропозиції. Однак день не дуже вдалий для любовних стосунків, оскільки можливі різкі зміни настрою, безпричинна туга, головний біль. Другу половину дня постарайтеся провести вдома. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для укладання угод, одруження, великих придбань та покупок. Сьогодні краще зайнятися плануванням. Зірки рекомендують визначити пріоритетні напрямки та правильно оцінити надійність своїх партнерів. Слід активно шукати нові джерела заробітку, але при цьому уникати сумнівних пропозицій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Бізнесмени сьогодні можуть зіткнутися з проблемами, не виключені фінансові втрати чи поява на шляху невеликої праці, особливо якщо нові задуми належать до ризикованих. У другій половині дня можливі приємні романтичні зустрічі та гармонійні стосунки з близькою людиною, членами сім’ї.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся не відволікатися на другорядні деталі і не гаяти час у порожніх розмовах. Ретельна і копітка праця, спрямована на досягнення матеріального добробуту, принесе свої результати. Втрачений час важко надолужити в майбутньому. Цього дня з’являється чудовий шанс виправити деякі помилки в особистому житті.