Курортний роман і весілля: названі знаки Зодіаку, у яких вируватиме особисте життя у вересні

На Близнюків і Риб очікують цього місяця на романтичні пригоди

На початку осені деяким знакам Зодіаку зірки обіцяють несподіваний прибуток та підвищення доходів. Іншим представникам зодіакального кола більше пощастить не у фінансовій сфері, а в особистих відносинах. Може дійти навіть до весілля.

Як свідчить любовний гороскоп на вересень-2022, романтикою буде насичене життя таких знаків Зодіаку, як Близнюки та Риби. Про це йдеться у прогнозі астролога Арини Артурівни для "РБК-Україна".

Близнюки

Початок осені можете сміливо присвятити дозвіллю з сім’єю, наприклад, вирушайте з домочадцями в подорож, це зміцнить ваші стосунки. Романтика очікується у житті одиноких Близнюків. Зірки кажуть, що можливий початок роману з партнером, старшим або вищим за статусом. Зустріч може відбутися за кордоном або в якійсь поїздці. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Риби

За словами астролога, у вересні в житті цих знаків можуть відбутися одруження. Якщо ви ще не знайшли другу половинку, це може змінитися зовсім скоро. Є шанс розпочати стосунки з близькою людиною, можливо, з кимось із друзів ви перейдете на новий рівень. Загалом цей місяць буде вдалим для будь-яких партнерських взаємодій і дружби. Про те, що готують зірки для Риб сьогодні, читайте у щоденному гороскопі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог попередила про небезпеку кількох знаків Зодіаку у вересні. Найкраще включити обережність на максимум.