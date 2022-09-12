"Успішний час для повернення територій": астролог назвала період війни, який буде найспекотнішим для росії

За словами астролога, рф швидко віддасть ОРДЛО, а ось битва за Крим буде більш серйозною

Всі українці зараз замислюються над питанням, коли може закінчитися повномасштабна війна і відбудеться перемога України. Свої прогнози регулярно озвучують астрологи. Звичайно, назвати конкретну дату не може ніхто, але положення небесних тіл говорить про вдалий час для переможних боїв і успіхів української армії цієї осені.

Як розповіла відомий астролог Арина Артурівна, для України настав сприятливий період для повернення раніше захоплених окупантами населених пунктів. Свій астропрогноз вона озвучила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За словами астролога, росія не в змозі досягти стратегічного перелому ні зараз, ні потім. Тому жодних референдумів на теренах України не буде, впевнена Аріна Артурівна.

"Як я і говорила в березні, переломний момент настав, кінець літо — початок осені. Зараз ретроградний Меркурій, і це дуже успішний час для швидкого повернення територій в Україну. При чому від більшості територій росія сама відмовиться, у тому числі від "днр" і "лнр", військовими та політичними шляхами, поступками й недієздатністю армії рф, а ось за Крим доведеться поборотися", — розповіла астролог.

Вона додала, що зараз максимально ефективний час, який триватиме до кінця жовтня.

"Особливо середина і кінець вересня буде спекотною для противника. Очікуються повторні контрнаступи від ЗСУ", — зазначила Аріна Артурівна.

Також астролог розповіла, що з боку Білорусі жодних погроз немає. За її словами, можуть бути спроби якогось нагнітання у жовтні, але вони швидко повернуться на свою територію. Більше того, Аріна Артурівна прогнозує, що після перемоги України Білорусь прийме бік Заходу та підтримуватиме нашу країну.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.