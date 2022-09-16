Гороскоп на 16 вересня: Раків чекають сюрпризи, а Дівам потрібно бути максимально уважними

Сьогодні час, коли потрібно зосередитися на своїх талантах і не турбуватися про свої слабкості.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви можете почуватися дуже обтяженим одночасними проєктами. Спробуйте розділити свою роботу між товаришами за командою або заплануйте частину роботи на другий день. Також сьогодні ви можете страждати від проблем, пов’язаних із розладом шлунка. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не приймайте сьогодні жодних рішень, оскільки планети перебувають у складній ситуації. Допомога та підтримка можуть прийти з зовсім несподіваного боку. Однак ця можливість відкриється лише на короткий час. Тому вам потрібно бути швидким і рішучим.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Обов’язково розгляньте як короткострокові, так і довгострокові наслідки ваших фінансових та кар’єрних планів, перш ніж розпочати їх здійснення. Ретельний аналіз витрат і вигод всіх ваших планів, пов’язаних з кар’єрою, допоможе уникнути фатальних помилок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні на вас чекає кілька сюрпризів, але не хвилюйтеся. Вони всі приємні! Деякі з речей, на які ви чекали довгий час, швидше за все, здійсняться сьогодні. Можливо, вам доведеться прийняти важке рішення щодо вашого особистого життя, і навіть якщо ви цього не хочете, зараз найкращий час для цього. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вам можуть бути надані обмежені ресурси, які завадять вам надати форму вашим ідеям. Не хвилюйтеся, тому що до кінця дня у вас буде можливість зробити роботу на ваш вибір! Також бажано, щоб сьогодні ви трималися якомога далі від вуличної їжі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ваш день. Ви виявите, що успіх прихильний до вас. Ви можете отримати визнання на робочому місці та серед друзів. Звертайте увагу на найдрібніші деталі будь-якого продажу чи покупки, яку ви робите, велика ймовірність того, що ви постраждаєте від шахрайства.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий період для будь-яких справ та починань. Ви тверді та рішучі у своїй стратегії і будете гранично точні у своїх словах. Але будьте обережні, не довіряйте нікому, хто бере участь у фінансових операціях. Також на вас чекають зустрічі та знайомства з людьми, у яких є чому повчитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви почуваєтеся повним енергії та готові сьогодні до серйозної важкої роботи. Ваш потік позитивної енергії вплине навіть на інших, тому ви зарядите енергією всіх членів вашої команди, щоб вони працювали краще. Цього дня можна досягти бажаного, зосередившись на головних цілях.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Останнім часом життя сповнене злетів і падінь. Але скоро ви позбавитеся всього цього. Зберігайте свій оптимістичний настрій, як завжди, і справи підуть краще. Люди можуть звертатися до вас за допомогою, і це добре, зайнятість змусить вас забути про всі турботи. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні перед вами відкриються нові обрії, цікаві перспективи у кар’єрі. З’явиться можливість спробувати свої сили на новій ниві, тому не відмовляйтеся і докладно обміркуйте привабливу пропозицію, що надійшла вам. Ви можете отримати несподівані новини від близької людини, тому будьте готові до цього.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День буде важким, і ви повинні дотримуватись суворих правил і виконувати багато важкої роботи. Але це допоможе створити міцну основу для майбутніх планів. Тяжка робота, яку ви робите сьогодні, принесе плоди в далекому майбутньому. З’явиться можливість придбати щось довгоочікуване.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не зациклюйтесь на своїх невиконаних роботах. Ви уникали своїх зобов’язань, і це найкращий час, щоб їх виконати. Однак у цей період не старайтеся зайво, але будьте в курсі того, що відбувається. Доля підкине вам приємні сюрпризи, і з’являться чудові можливості здійснити найамбіційніші плани.