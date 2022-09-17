"Колесо удачі вже на нашому боці": відомий екстрасенс розповів коли відбудеться повна деокупація України

Експерт упевнений – перемога за Україною і тільки.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв приєднався до своїх колег і також склав прогноз про можливу дату повного звільнення всіх окупованих територій від російських загарбників. Експерт не сумнівається у нашій перемозі і зазначає, що вона буде швидкою.

Свій прогноз він озвучив в ефірі шоу "Слава+Таня". Гордєєв зазначив, що Україні випадає карта фортуни, що означає, що всі обставини будуть складатися на користь ЗСУ та українців.

"Колесо удачі випало. По-перше, це означає велику удачу. Тобто колесо удачі вже на нашому боці" — розповів таролог.

Також Гордєєв додав, що у прогнозі також випадає десятка, що може означати як десятий місяць, тобто жовтень, так і десять місяців, а це вже листопад. Точніші дати екстрасенс називати не став.

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Людмила Хомутовська заперечує можливість заморожування військових подій на території України. За її прогнозом, до складу України повернеться і Донбас, і Херсон, і Кримський півострів.