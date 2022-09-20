Гороскоп на 20 вересня: Овни поринуть у романтику, а для Раків гарний день, щоб навести лад у своїх справах

Сьогодні хороший день, щоб почати шукати іншу роботу, щоб збільшити свій дохід.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви всюди знаходите романтику та ведете активне фантазійне життя, яке можете відтворити насправді. Ви можете імпульсивно слідувати нездійсненній мрії, чи то в кар’єрі, чи у відносинах. Однак зараз не варто приймати жодних серйозних рішень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваш підхід до практичних питань буде позитивним та творчим. Ви в хорошій формі, щоб висловлювати або говорити про свої цілі чи наміри. Не соромтеся роз’яснювати свою позицію. Сьогодні ви можете відчувати млявість, але це природна реакція на той шалений темп, який ви ставите собі останні кілька днів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це буде вдалий день, коли можна зміцнити свій вплив, брати старт для нових справ. Сьогодні дійте рішуче, попри всілякі тяганини і непорозуміння, що виникають у справах. У цей час буде непросто досягти повної гармонії у відносинах із коханою людиною.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це добрий день, щоб розібратися у своїх справах. Люди будуть схильні співпрацювати з вами. Оскільки часи стають все більш вимогливими, вам необхідно подбати про своє здоров’я та харчування. Включіть у свій раціон кілька вітамінів. Додамо, що у вересні Раки отримають добрий дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні ви відчуєте підтримку на ментальному рівні, і є ймовірність, що ви дійдете щасливої угоди з кимось особливим. На вас чекають цікаві пропозиції та хороші новини. Не звертайте уваги на те, що вас відволікає, і натомість зосередьте свою увагу на тих завданнях, у вирішення яких ви можете внести щось конкретне. Зазначимо, що Левам у вересні можна сміливо розпочинати нові проєкти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні відбудеться кілька подій, які представлять ваше особисте життя в новому світлі. Ви можете дізнатися нову інформацію або отримати нове уявлення про характер та бажання вашого партнера. В результаті, цей день знаменує собою поворотний момент у ваших відносинах.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Будьте обережні, щоб уникнути будь-якої конфронтації сьогодні з вашими близькими. Зірки передбачають, що ці конфлікти можуть швидко перерости у великі масштаби. Вам вдасться досягти прекрасних результатів на роботі, провести цей плідний день з користю для справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні ви можете опинитися в ролі підтримки та отримувати задоволення від турботи про когось. Є можливість, що ви можете отримати цінну інформацію або натхнення завдяки спілкуванню з близькими. Подбайте про своє здоров’я та знайдіть час для відпочинку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День буде трохи виснажливим для вас. Ви можете опинитися у стресі. Може виникнути біль у шиї. Рекомендується зберігати спокій та розв'язувати проблеми одну за одною. Можливо, вам доведеться залишитись на роботі на більш тривалий термін. Зосередьтеся на усуненні несправностей. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже добрі свекрухи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Люди сьогодні помітять вас, куди б ви не пішли, і ви, мабуть, справите велике враження. Важливі ділові зустрічі відбудуться у позитивному руслі. Навіть якщо якась ситуація здається ризикованою, ви зможете привести інших до своєї точки зору та зробити все по-своєму.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні перед вами з’являться нові можливості, але ви, швидше за все, оберете ту, з якою ви знайомі, а не ту, яка, як здається, пропонує найкращу винагороду. Використовуйте цей час, щоб завершити свої старі проєкти зараз. Слідкуйте за своїм харчуванням, особливо за тим, що ви їсте на початку дня.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні один із щасливих днів для вас, коли удача усміхається вам. Не має значення, скільки перешкод зараз стоїть на шляху вашої кар’єри. Ви зможете пропливти крізь них, начебто їх немає. У той час як фізичне здоров’я залишається досить добрим, ваше психічне напруження останнім часом наростає, і вам терміново потрібно шукати рішення.