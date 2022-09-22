Названо два знаки Зодіаку, яким вересневий молодик обіцяє підвищення доходів

До грошових везунчиків потрапили Діва і Козеріг

Деяким знакам Зодіаку молодик 26 вересня обіцяє успіх, перезавантаження та можливість розібратися в собі. До інших представників зодіакального кола цей місячний час так само прихильний, але саме у фінансовій сфері та ділових питаннях.

Астрологи прогнозують, що молодик може сприятливо вплинути на доходи таких знаків Зодіаку – Дів та Козерогів. Як пише bustle, вересневий молодик дасть усім нам можливість отримати баланс, а цій двійці ще й кар’єрні перспективи.

Діва

Настав час поповнити ваш банківський рахунок. Цей молодик висвітлює ваш фінансовий сектор, тож є чудова можливість створити оновлений бюджет для себе або почати розмову про вашу ставку заробітної плати з начальством. Тримайте планку самооцінки високо, коли ведете будь-які розмови, пов’язані з прибутком. Ви заслуговуєте на краще, тому не погоджуйтеся на менше. Гороскоп для Дів на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

Ретроградний Меркурій може втручатися у ваші нинішні кар’єрні починання, але цей молодик принесе захопливі можливості. Використовуйте цю місячну енергію, щоб зрозуміти, які кроки ви хотіли б зробити у своєму професійному житті. Складіть попередній план на наступні шість місяців і починайте справу. Що підготували зірки Козерогам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в молодик 26 вересня 2022 року, а для яких справ це ідеальний час.