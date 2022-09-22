Укр

Названы два знака Зодиака, которым сентябрьское новолуние сулит повышение доходов

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новолуние будет для этих знаков удачным Новость обновлена 22 сентября 2022, 13:48
Новолуние будет для этих знаков удачным

В число денежных везунчиков попали Дева и Козерог

Некоторым знакам Зодиака новолуние 26 сентября обещает успех, перезагрузку и возможность разобраться в себе. К другим представителям зодиакального круга это лунное время так же благосклонно, но конкретно в финансовой сфере и деловых вопросах.

Астрологи прогнозируют, что новолуние может благоприятно повлиять на доходы таких знаков Зодиака – Дев и Козерогов. Как пишет bustle, сентябрьское новолуние даст всем нам возможность обрести баланс, а этой двойке еще и карьерные перспективы.

Дева

Пришло время пополнить ваш банковский счет. Это новолуние освещает ваш финансовый сектор, так что есть отличная возможность создать обновленный бюджет для себя или начать разговор о вашей ставке заработной платы с начальством. Держите планку самооценки высоко, когда ведете любые разговоры, связанные с доходом. Вы заслуживаете лучшего, поэтому не соглашайтесь на меньшее. Гороскоп для Дев на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Ретроградный Меркурий может вмешиваться в ваши нынешние карьерные начинания, но это новолуние принесет захватывающие возможности. Используйте эту лунную энергию, чтобы понять, какие шаги вы хотели бы предпринять в своей профессиональной жизни. Составьте предварительный план на следующие шесть месяцев и приступайте к делу. Что подготовили звезды Козерогам сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в новолуние 26 сентября 2022 года, а для каких дел это идеальное время.

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#Новолуние #Дева (знак зодиака) #Козерог (знак зодиака)