Названі головні щасливчики вересневого молодика: серед них чотири знаки Зодіаку

Телець, Лев, Скорпіон і Водолій можуть не побоюватися молодика цього місяця, їхні справи будуть йти добре

Деякі знаки Зодіаку найбільше постраждають від молодика, який відбудеться 26 вересня. Іншим же зодіакальним представникам поталанило більше, їхнє життя буде щасливим, а думки та наміри віднайдуть точні формулювання. Хтось отримає прибуток, а комусь пощастити відпочити наодинці із самим собою.

За словами астрологів, молодик, як правило, час для паузи та планування. Але ми знаходимося в розпалі ретроградного Меркурія, тому краще не робити жодних дій для досягнення наших цілей прямо зараз. Як пише bustle, найбільш прихильним вересневий молодик буде до Тельця, Лева, Скорпіона і Водолія.

Телець

Молодий місяць струсить рутинне життя, а ретроградний Меркурій внесе кілька збоїв у щоденні ритуали. Творчі можливості будуть надихати вас, навіть якщо довкола буде не все гаразд. У Тельців з’явиться можливість почати все наново у всьому, що пов’язане з творчістю, дітьми та романтикою. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Лев

Нині саме час інвестувати у творчі проекти. Молодий місяць дасть серйозну установку на зростання. Оскільки в центрі уваги знаходяться фінансові питання, це чудовий час для посадки "насіння достатку". Тому скористайтеся цим моментом для досягнення ваших фінансових цілей. Що підготували зірки Леву сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Скорпіон

Молодий місяць дасть можливості духовно наповнитися. Гарний час, щоб залишитися вдома та перезарядити свою "батарейку". Можете зайнятися духовними практиками, це піде на користь. Скорпіони бажатимуть тихого усамітнення з цим місяцем. Молодий місяць покликаний врівноважити їх бурхливе соціальне життя спокійними моментами наодинці із самим собою. Яким буде цей день для Скорпіона, дізнайтесь у їхньому гороскопі на сьогодні.

Водолій

Молодий місяць пробудить вашу цікавість і надихне на пошук нових ідей. Цей місячний час — невеликий перепочинок для вас. Є час подумати про те, що закінчується, щоб спланувати свою наступну пригоду. Що приготували зірки Водолію цього дня, йдеться у їхньому гороскопі на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в молодик 26 вересня 2022 року, а для яких справ це ідеальний час.