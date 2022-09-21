Названы главные счастливчики сентябрьского новолуния: в их числе четыре знака Зодиака

Телец, Лев, Скорпион и Водолей могут не опасаться новолуния в этом месяце, их дела будут идти хорошо

Некоторые знаки Зодиака больше всех пострадают от новолуния, которое произойдет 26 сентября. Другим же зодиакальным представителям повезло больше, их жизнь будет счастливой, а мысли и намерения обретут точные формулировки. Кто-то получит прибыль, а кому-то посчастливиться отдохнуть наедине с самим собой.

По словам астрологов, новолуние, как правило, время для паузы и планирования. Но мы находимся в разгаре ретроградного Меркурия, поэтому лучше не предпринимать никаких действий для достижения наших целей прямо сейчас. Как пишет bustle, наиболее благосклонным сентябрьское новолуние будет к Тельцу, Льву, Скорпиону и Водолею.

Телец

Новолуние встряхнет рутинную жизнь, а ретроградный Меркурий внесет несколько сбоев в ежедневные ритуалы. Творческие возможности будут вдохновлять вас, даже если вокруг будет не все в порядке. У Тельцов появится возможность начать все заново во всем, что связано с творчеством, детьми и романтикой. Гороскоп для Тельца на сегодня читайте на сайте.

Лев

Сейчас самое время инвестировать в творческие проекты. Новолуние даст серьезную установку на рост. Поскольку в центре внимания находятся финансовые вопросы, это прекрасное время для посадки "семян изобилия". Так что воспользуйтесь этим моментом для достижения ваших финансовых целей. Что подготовили звезды Льву сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Скорпион

Новолуние даст возможности духовно наполниться. Хорошее время, чтобы остаться дома и перезарядить свою "батарейку". Можете заняться духовными практиками, это пойдет на пользу. Скорпионы будут желать тихого уединения с этой луной. Новолуние призвано уравновесить их бурную социальную жизнь спокойными моментами наедине с самим собой. Каким будет этот день для Скорпиона, узнайте в их гороскопе на сегодня.

Водолей

Новолуние пробудит ваше любопытство и вдохновит на поиск новых идей. Это лунное время — небольшая передышка для вас. Есть время подумать о том, что заканчивается, чтобы спланировать свое следующее приключение. Что приготовили звезды Водолею в этот день, говорится в их гороскопе на сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в новолуние 26 сентября 2022 года, а для каких дел это идеальное время.