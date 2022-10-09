Жовтнева повня закриє всі ваші фінансові дірки: розбагатіють два знаки Зодіаку

Діва та Риби в період повного місяця можуть не турбуватися про грошові питання

Повний місяць, який очікується вночі 9 жовтня 2022 року, так чи інакше вплине на кожного з 12 представників зодіакального кола. У житті деяких знаків Зодіаку очікуються серйозні зміни, а ось декому пощастить із грошима.

Прогноз астрологів на жовтневий повний місяць говорить про те, що фінансова сфера життя налагодиться у двох знаків — Дів і Риб. Це можуть бути як кар’єрні успіхи, нові ділові пропозиції, що тягнуть за собою підвищення доходів, так і дуже несподівані грошові бонуси.

Діва

Ця повня буде емоційною для вас, але є один позитивний момент. Зірки обіцяють фінансові вигоди. Можливо, з’явиться новий клієнт або надійде несподіваний прибуток. Важливо, що цього місяця ваш розум сильний. Що чекає на Діву сьогодні, дізнайтеся в щоденному гороскопі.

Риби

Гроші та стабільність — головні теми жовтневого повного місяця. Це момент, щоб з фінансової точки зору активувати те, що хочете, та піти на це. Повний місяць може навіть принести фінансовий подарунок від когось. Астрологи радять стати трохи розважливішими, особливо щодо фінансів. Що підготували зірки Рибам сьогодні, читайте в індивідуальному гороскопі.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в період повного місяця в жовтні й на які моменти в житті варто звернути увагу. Астролог докладно пояснила значення жовтневої повні та розповіла, яку роль вона відіграє напередодні старту коридору затемнень.