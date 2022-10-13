Гороскоп на 13 жовтня: Близнюкам варто рулити проти хвиль, а Дівам — зайнятися самоосвітою

Знакам Зодіаку допомагають зірки, тому сьогодні можна братися за найскладніші та найважливіші справи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи не радять Овнам сьогодні покладатися на випадок. Людям цього знака Зодіаку треба постаратися навчитися брати ініціативу до своїх рук. У роботі Овнам варто більше часу присвятити невідкладним справам, а в любові намагатися вирішувати всі негаразди без сварок.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Це сприятливий четвер, коли нічні світила допоможуть Тельцям знайти своє справжнє покликання або нове захоплення. Астрологи зазначають, що сьогодні справи та робота допоможуть людям цього знака Зодіаку забути про неприємності та сфокусуватися на майбутньому.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні може статися так, що призначені справи Близнюкам захочеться перенести, проте можливостей для цього не буде. Цього четверга, як зазначають астрологи, треба діяти навпаки — рулити проти хвиль. Тільки так сьогодні можна вирішити будь-яке питання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні дуже продуктивний четвер. У цей день Раки можуть знайти для себе нову мотивацію, натхнення, дізнатися про щось цікаве про людей. Астрологи відзначають, що у людей цього знака Зодіаку можливі нові приємні знайомства та цікаві пригоди.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цього дня у фінансовій та робочій сферах у Левів можливий регрес, причому без жодних причин. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку ставитись до всього простіше, щоб не посилювати стан справ. З ранку краще зайнятися спочатку найважливішими справами. А ви знали, що чоловіки-Леви є однолюбами?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки та планети закликають Дів взятися за роботу над собою та зайнятися самоосвітою, особливо творчим представникам знаку Зодіаку. Астрологи зазначають, що сьогодні буде дуже корисно здобути нові знання. У майбутньому це відіграє ключову роль у долі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього четверга багато Терезів стануть більш успішними у коханні. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку діяти активно та бути ініціативними. На роботі та у бізнесі очікується дуже стабільний день. Сьогодні краще братися за найскладніші справи. Додамо, що у Терезів у жовтні почнуться неприємності.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Як відзначають астрологи, сьогодні Скорпіони мають ймовірність отримати приємну новину від родичів, друзів або колег по роботі. Перша половина дня обіцяє бути метушливою. Ближче до вечора нічні світила дадуть змогу зайнятися справами у спокійному темпі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила пропонують знайти сьогодні те, що робить Стрільців оригінальними, тобто свій почерк у всьому, чим не довелося б займатися. Для одних представників знака Зодіаку — це вміння знаходити у всьому позитив, для інших — талант рятувати з депресії інших людей.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи зазначають, що цей четвер не підходить Козорогам для самоаналізу. Вони радять не копатися в минулому, намагаючись знайти відповіді на питання, що хвилюють. Замість таких пошуків людям цього знаку Зодіаку найкраще зайнятися пошуками нових захоплень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні у Водоліїв є всі шанси внести в життя сприятливі зміни. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку зайнятися у четвер духовним та особистісним ростом. Нові знання допоможуть наблизитись до кінцевої мети. У нових робочих справах слід уникати відповідальності. До речі, Водоліїв у жовтні здолає лінь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На любовному терені у Риб можуть виникнути нові проблеми. У робочих справах можливі старі неприємності. Астрологи не рекомендують людям цього знаку Зодіаку лякатися та не впадати в паніку. Проблеми дуже швидко відступлять, якщо, звичайно, не піддаватися тривозі.