Гороскоп на 13 октября: Близнецам стоит рулить против волн, а Девам - заняться самообразованием

Знакам Зодиака помогают звезды, поэтому сегодня можно браться за самые сложные и важные дела

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи не советуют Овнам сегодня полагаться на волю случая. Людям этого знака Зодиака нужно постараться научиться брать инициативу в свои руки. В работе Овнам стоит больше времени посвятить неотложным делам, а в любви стараться решать все неурядицы без ссор.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это благоприятный четверг, в который ночные светила помогут Тельцам найти свое истинное призвание или новое увлечение. Астрологи отмечают, что сегодня дела и работа помогут людям этого знака Зодиака забыть о неприятностях и сфокусироваться на будущем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня может произойти так, что назначенные дела Близнецам захочется перенести, однако возможностей для этого не будет. В этот четверг, как отмечают астрологи, нужно действовать ровно наоборот — рулить против волн. Только так сегодня можно решить любой вопрос.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня очень продуктивный четверг. В этот день Раки могут найти для себя новую мотивацию, вдохновение, узнать что-то интересное о людях. Астрологи отмечают, что у людей этого знака Зодиака возможны новые приятные знакомства и интересные приключения.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день в финансовой и рабочей сферах у Львов возможен регресс, причем без каких-либо причин. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака относиться ко всему проще, чтобы не усугублять положение дел. С утра лучше заняться сначала самыми важными делами. А вы знали, что мужчины-Львы являются однолюбами?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды и планеты призывают Дев взяться за работу над собой и заняться самообразованием, особенно творческим представителям знака Зодиака. Астрологи отмечают, что сегодня будет очень полезно получить новые знания. В будущем это сыграет ключевую роль в судьбе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот четверг многие Весы станут более успешными в любви. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака действовать активно и быть инициативными. На работе и в бизнесе ожидается очень стабильный день. Сегодня лучше браться за самые сложные дела. Добавим, что у Весов в октябре начнутся неприятности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Как отмечают астрологи, сегодня у Скорпионов велика вероятность получить приятную новость от родственников, друзей или коллег по работе. Первая половина дня обещает быть суетливой. Ближе к вечеру ночные светила дадут возможность заняться делами в спокойном темпе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила предлагают найти сегодня то, что делает Стрельцов оригинальными, то есть свой почерк во всем, чем бы ни пришлось заниматься. Для одних представителей знака Зодиака — это умение находить во всем позитив, для других — талант спасать из депрессии других людей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи отмечают, что этот четверг не подходит Козерогам для самоанализа. Они советуют не копаться в прошлом, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Вместо таких поисков людям этого знака Зодиака лучше заняться поисками новых увлечений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня у Водолеев есть все шансы привнести в жизнь благоприятные изменения. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться в четверг духовным и личностным ростом. Новые знания помогут приблизиться к конечной цели. В новых рабочих делах стоит избегать ответственности. Кстати, Водолеев в октябре одолеет лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На любовном поприще у Рыб могут возникнуть новые проблемы. В рабочих делах возможны старые неприятности. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака пугаться и не впадать в панику. Проблемы очень быстро отступят, если, конечно, не поддаваться тревоге.