Укр

Гороскоп на 13 октября: Близнецам стоит рулить против волн, а Девам - заняться самообразованием

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 13 октября 2022 года
Гороскоп на 13 октября 2022 года

Знакам Зодиака помогают звезды, поэтому сегодня можно браться за самые сложные и важные дела

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи не советуют Овнам сегодня полагаться на волю случая. Людям этого знака Зодиака нужно постараться научиться брать инициативу в свои руки. В работе Овнам стоит больше времени посвятить неотложным делам, а в любви стараться решать все неурядицы без ссор.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Это благоприятный четверг, в который ночные светила помогут Тельцам найти свое истинное призвание или новое увлечение. Астрологи отмечают, что сегодня дела и работа помогут людям этого знака Зодиака забыть о неприятностях и сфокусироваться на будущем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня может произойти так, что назначенные дела Близнецам захочется перенести, однако возможностей для этого не будет. В этот четверг, как отмечают астрологи, нужно действовать ровно наоборот — рулить против волн. Только так сегодня можно решить любой вопрос.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня очень продуктивный четверг. В этот день Раки могут найти для себя новую мотивацию, вдохновение, узнать что-то интересное о людях. Астрологи отмечают, что у людей этого знака Зодиака возможны новые приятные знакомства и интересные приключения.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день в финансовой и рабочей сферах у Львов возможен регресс, причем без каких-либо причин. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака относиться ко всему проще, чтобы не усугублять положение дел. С утра лучше заняться сначала самыми важными делами. А вы знали, что мужчины-Львы являются однолюбами?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды и планеты призывают Дев взяться за работу над собой и заняться самообразованием, особенно творческим представителям знака Зодиака. Астрологи отмечают, что сегодня будет очень полезно получить новые знания. В будущем это сыграет ключевую роль в судьбе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот четверг многие Весы станут более успешными в любви. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака действовать активно и быть инициативными. На работе и в бизнесе ожидается очень стабильный день. Сегодня лучше браться за самые сложные дела. Добавим, что у Весов в октябре начнутся неприятности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Как отмечают астрологи, сегодня у Скорпионов велика вероятность получить приятную новость от родственников, друзей или коллег по работе. Первая половина дня обещает быть суетливой. Ближе к вечеру ночные светила дадут возможность заняться делами в спокойном темпе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила предлагают найти сегодня то, что делает Стрельцов оригинальными, то есть свой почерк во всем, чем бы ни пришлось заниматься. Для одних представителей знака Зодиака — это умение находить во всем позитив, для других — талант спасать из депрессии других людей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи отмечают, что этот четверг не подходит Козерогам для самоанализа. Они советуют не копаться в прошлом, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Вместо таких поисков людям этого знака Зодиака лучше заняться поисками новых увлечений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня у Водолеев есть все шансы привнести в жизнь благоприятные изменения. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться в четверг духовным и личностным ростом. Новые знания помогут приблизиться к конечной цели. В новых рабочих делах стоит избегать ответственности. Кстати, Водолеев в октябре одолеет лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

На любовном поприще у Рыб могут возникнуть новые проблемы. В рабочих делах возможны старые неприятности. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака пугаться и не впадать в панику. Проблемы очень быстро отступят, если, конечно, не поддаваться тревоге.

Теги:
#Знаки Зодиака