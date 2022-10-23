Гороскоп на 23 жовтня: у Дів метушливий день, а Стрільцям можна з головою поринути в роботу

Ця неділя сприятлива для завершення старих справ та спокійного відпочинку

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам побоюватися неприємних людей. Сьогодні їхня енергетика здатна буде зруйнувати плани людей цього знаку Зодіаку, призвести до поганого настрою. Цієї неділі краще бути вірним своїм принципам і не влаштовувати сцен на людях. Зазначимо, що з дівчат-Овнів виходять чудові домогосподині.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї неділі нічні світила в ідеальному становищі, тому Тельцям можна розпочинати нові справи, веселитися, ділитися позитивом. Сьогодні астрологи радять людям цього знака Зодіаку ретельніше продумувати плани та не гнатися за легкою наживою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Перебування нічних світил у сприятливому становищі допоможе сьогодні Близнюкам подолати в собі такі вади, як жадібність та ревнощі. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку давати більше свободи близьким людям, робити їм щось приємне.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя буде більш-менш спокійною, за винятком ранку. У першій половині дня Ракам може здатися, що події розвиваються стрімко, але астрологи не рекомендують розпорошувати свою увагу. Сьогодні людям цього знака Зодіаку краще фокусуватись на найголовнішому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила натякають Левам на можливість захопитися професійним та особистим розвитком. Цієї неділі представникам знака можна досягти видатних успіхів, якщо з головою поринути в книги. Якщо це не цікаво, краще віддати усі сили роботі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у Дів досить метушливий день. Багато представників знаку Зодіаку ризикують щось не встигнути, десь запізнитися. Цієї неділі астрологи радять Дівам не боятися просити про допомогу в навколишніх. У другій половині дня варто максимально відпочити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи сьогодні не рекомендують Терезам вступати в конфронтації з іншими людьми, навіть якщо вони дійсно заслуговують на це. Людям цього знака Зодіаку слід дати токсичним особам самим розібратися зі своїми проблемами. Вечір можна присвятити прогулянкам.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Все, що станеться цієї неділі зі Скорпіонами, має певним чином позначитися на їхній репутації на роботі та у стосунках з близькими людьми. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку давати навколишнім безкарно користуватися добротою Скорпіонів. До речі, Скорпіони здатні читати людей, наче відкриту книгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці мають чудовий день для того, щоб з головою піти в роботу. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку зайнятися звітами, документами та іншою рутинною роботою. У другій половині дня варто остерігатися нечесних людей — рахуйте гроші, не відходячи від каси.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні сприятливий час у Козерогів для наведення ладу в будинку та на робочому місці. Цієї неділі, зазначають астрологи, можливі приємні знайомства, надходження ділових пропозицій. Людям цього знаку Зодіаку бажано побути трохи на самоті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні нічні світила рекомендують Водоліям не починати нового, ментально розслабитися. Якщо дозволять обставини, зазначають астрологи, людям цього знаку Зодіаку варто провести день у вільному режимі, відпочиваючи та розважаючись. Хороший день, щоб закінчити зі старими справами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї неділі астрологи радять Рибам поміркувати про майбутнє, поділитися своїми планами з рідними. У першій половині дня буде корисно прогулятися на свіжому повітрі. Це позитивно позначиться на настрої людей цього знака Зодіаку. А ви знали, що Риби — найлінивіший знак Зодіаку?