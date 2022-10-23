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Гороскоп на 23 жовтня: у Дів метушливий день, а Стрільцям можна з головою поринути в роботу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 23 жовтня 2022 року
Гороскоп на 23 жовтня 2022 року

Ця неділя сприятлива для завершення старих справ та спокійного відпочинку

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам побоюватися неприємних людей. Сьогодні їхня енергетика здатна буде зруйнувати плани людей цього знаку Зодіаку, призвести до поганого настрою. Цієї неділі краще бути вірним своїм принципам і не влаштовувати сцен на людях. Зазначимо, що з дівчат-Овнів виходять чудові домогосподині.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї неділі нічні світила в ідеальному становищі, тому Тельцям можна розпочинати нові справи, веселитися, ділитися позитивом. Сьогодні астрологи радять людям цього знака Зодіаку ретельніше продумувати плани та не гнатися за легкою наживою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Перебування нічних світил у сприятливому становищі допоможе сьогодні Близнюкам подолати в собі такі вади, як жадібність та ревнощі. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку давати більше свободи близьким людям, робити їм щось приємне.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя буде більш-менш спокійною, за винятком ранку. У першій половині дня Ракам може здатися, що події розвиваються стрімко, але астрологи не рекомендують розпорошувати свою увагу. Сьогодні людям цього знака Зодіаку краще фокусуватись на найголовнішому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила натякають Левам на можливість захопитися професійним та особистим розвитком. Цієї неділі представникам знака можна досягти видатних успіхів, якщо з головою поринути в книги. Якщо це не цікаво, краще віддати усі сили роботі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у Дів досить метушливий день. Багато представників знаку Зодіаку ризикують щось не встигнути, десь запізнитися. Цієї неділі астрологи радять Дівам не боятися просити про допомогу в навколишніх. У другій половині дня варто максимально відпочити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи сьогодні не рекомендують Терезам вступати в конфронтації з іншими людьми, навіть якщо вони дійсно заслуговують на це. Людям цього знака Зодіаку слід дати токсичним особам самим розібратися зі своїми проблемами. Вечір можна присвятити прогулянкам.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Все, що станеться цієї неділі зі Скорпіонами, має певним чином позначитися на їхній репутації на роботі та у стосунках з близькими людьми. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку давати навколишнім безкарно користуватися добротою Скорпіонів. До речі, Скорпіони здатні читати людей, наче відкриту книгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці мають чудовий день для того, щоб з головою піти в роботу. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку зайнятися звітами, документами та іншою рутинною роботою. У другій половині дня варто остерігатися нечесних людей — рахуйте гроші, не відходячи від каси.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні сприятливий час у Козерогів для наведення ладу в будинку та на робочому місці. Цієї неділі, зазначають астрологи, можливі приємні знайомства, надходження ділових пропозицій. Людям цього знаку Зодіаку бажано побути трохи на самоті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні нічні світила рекомендують Водоліям не починати нового, ментально розслабитися. Якщо дозволять обставини, зазначають астрологи, людям цього знаку Зодіаку варто провести день у вільному режимі, відпочиваючи та розважаючись. Хороший день, щоб закінчити зі старими справами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї неділі астрологи радять Рибам поміркувати про майбутнє, поділитися своїми планами з рідними. У першій половині дня буде корисно прогулятися на свіжому повітрі. Це позитивно позначиться на настрої людей цього знака Зодіаку. А ви знали, що Риби — найлінивіший знак Зодіаку?

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