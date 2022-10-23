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Гороскоп на 23 октября: у Дев суетливый день, а Стрельцам можно с головой уйти в работу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 23 октября 2022 года
Гороскоп на 23 октября 2022 года

Это воскресенье благоприятно для завершения старых дел и спокойного отдыха

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют Овнам опасаться неприятных людей. Сегодня их энергетика способна будет разрушить планы людей этого знака Зодиака, привести к плохому настроению. В это воскресенье лучше быть верным своим принципам и не устраивать сцен на людях. Отметим, что из девушек-Овнов выходят отличные домохозяйки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В это воскресенье ночные светила в идеальном положении, поэтому Тельцам можно начинать новые дела, веселиться, делиться позитивом. Сегодня астрологи советуют людям этого знака Зодиака тщательнее продумывать планы и не гнаться за легкой наживой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пребывание ночных светил в благоприятном положении поможет сегодня Близнецам побороть в себе такие пороки, как жадность и ревность. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака давать больше свободы близким людям, делать для них что-то приятное.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это воскресенье будет более-менее спокойным, исключая утро. В первой половине дня Ракам может показаться, что события развиваются стремительно, но астрологи не рекомендуют распылять свое внимание. Сегодня людям этого знака Зодиака лучше фокусироваться на самом главном.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила намекают Львам на возможность увлечься профессиональным и личным развитием. В это воскресенье представителям знака можно добиться выдающихся успехов, если с головой погрузиться в книги. Если это не интересно, лучше отдать все силы работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня у Дев довольно суетливый день. Многие представители знака Зодиака рискуют что-то не успеть, где-то опоздать. В это воскресенье астрологи советуют Девам не бояться просить о помощи в окружающих. Во второй половине дня стоит максимально отдохнуть.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи сегодня не рекомендуют Весам вступать в конфронтации с другими людьми, даже если они действительно заслуживают этого. Людям этого знака Зодиака следует дать токсичным личностям самим разобраться со своими проблемами. Вечер можно посвятить прогулкам.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Все, что произойдет в это воскресенье со Скорпионами, должно определенным образом отразиться на их репутации на работе и в отношениях с близкими людьми. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака давать окружающим безнаказанно пользоваться добротой Скорпионов. Кстати, Скорпионы способны читать людей, словно открытую книгу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов отличный день для того, чтобы с головой уйти в работу. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака заняться отчетами, документами и прочей рутинной работой. Во второй половине дня стоит остерегаться нечестных людей — считайте деньги, не отходя от кассы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня благоприятное время у Козерогов для наведения порядка в доме и на рабочем месте. В это воскресенье, отмечают астрологи, возможны приятные знакомства, поступление деловых предложений. Людям этого знака Зодиака желательно побыть немного в уединении.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня ночные светила рекомендуют Водолеям не начинать новое, ментально расслабиться. Если позволят обстоятельства, отмечают астрологи, людям этого знака Зодиака стоит провести день в свободном режиме, отдыхая и развлекаясь. Хороший день, чтобы закончить со старыми делами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В это воскресенье астрологи советуют Рыбам поразмышлять о будущем, поделиться своими планами с родными. В первой половине дня будет полезно прогуляться на свежем воздухе. Это позитивно скажется на настроении людей этого знака Зодиака. А вы знали, что Рыбы — самый ленивый знак Зодиака?

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