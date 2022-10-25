За тяжкістю можна порівняти з березнем: таролог Хомутовська дала прогноз щодо війни на листопад

За словами експерта, місяць не буде спокійним, але напруга з часом зменшиться

Таролог і астролог Людмила Хомутовська розповіла, що українцям варто чекати не лише важкої зими, а й неспокійного періоду найближчого місяця.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" астроексперт заявила, що листопад зовсім не буде спокійним. Напруга поки що пануватиме, але піде на спад уже до кінця останнього осіннього місяця 2022 року.

Також Хомутовська зазначила, що останні дні жовтня будуть надважкими для українців. Їх за тяжкістю можна порівняти із ситуацією у березні 2022 року, у перший місяць війни.

"Жовтень відіграє повністю себе як березень. Як перші місяці (війни — ред.) він буде важким, я б сказала надважким для України", — заявила таролог.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.