У жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу: астролог розповіла, що чекає Україну в останній тиждень жовтня

Експерт зазначила, що до кінця жовтня, на світ негативно впливатиме Марс, який з 30 числа взагалі стане ретроградним.

Астролог Ольга Медвецька, наслідуючи приклад своїх колег, також вирішила звернутися до зірок і дізнатися відповідь на питання, що найбільше хвилює всіх українців — коли завершиться війна в Україні. На жаль, астрологи не найточніша наука, і конкретної дати дізнатися неможливо, проте небесні світила непогано вказують на переломні та небезпечні моменти.

На своїй сторінці Інстаграм Медвецька поділилася прогнозом для України на період до 30 жовтня. Астролог зазначає, що цього тижня розпочався довгоочікуваний період, який має влаштувати якийсь "розковбас" та зламати перебіг подій цієї війни.

"Те, що це фатальний і переломний період (я про коридор затемнень з 25.10 по 8.11 і дні біля нього) — ясно. Яким він буде? і говорити нас досить сильно. Будьте дуже обов’язковими і дуже не халатними – у жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу» — пише Медвецька.

Також астролог додала, що Марс цього тижня негативно впливатиме на Юпітер та Нептун, а це означає посилення жорстокості на полі бою, а також застосування заборонених видів зброї, хімічної зброї та використання брехні як засобу боротьби. А напружений аспект від Меркурія до Плутона, можливо, говорить про руйнування важливих доріг, шляхів.

У свою чергу таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року. Схожий прогноз був і у ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, світ в Україні настане у весняні місяці наступного року.