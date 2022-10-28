"Буде важко, але йде звільнення": таролог розповіла, що чекає на Україну взимку

Астроексперт зазначила, що до 24 лютого 2023 року ЗСУ вдасться повернути окуповані у 2022 році території та "навіть трохи більше"

Таролог та астролог Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла, що на українців чекає неспокійний період у листопаді, поділилася ще одним прогнозом, тільки вже на зиму. Багатьох цікавить, що ж буде взимку, особливо після заяв деяких колег Хомутовської про спокійні грудні, січні та люті.

В інтерв’ю YouTube-каналу TOP Хомутовська зазначила, що військові дії будуть і взимку, і будуть вони досить активними. Тому, на жаль, але спокійної зими нам доведеться ще почекати, адже результат того вартий.

"У нас будуть активні бойові дії. Буде важко, але триває звільнення, наша армія працюватиме і взимку", — розповіла таролог.

Також Хомутовська додала, що спочатку українські військові звільнять Херсонщину, потім на черзі буде Луганська область, а також будуть зрушення у Запорізькій. А от із Донецькою областю ситуація трохи гірша. Як зазначила астролог, це буде "тривалою історією".

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.