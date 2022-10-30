Гороскоп на 30 жовтня: Левам варто уникати конфліктів, а Терезів чекають кар’єрні злети

День сприятливий для планування проектів, які ви занадто довго ігнорували.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви можете розраховувати на значну підтримку та визнання з боку оточуючих. Тепер ви сповнені життєвих сил та оптимізму і готові братися за нові проекти. Але ви не втратили можливості визначати і оцінювати хороший проєкт. Це спонукає вас інвестувати у певні підприємства, які, ймовірно, принесуть величезний прибуток у майбутньому. Зазначимо, що з дівчат-Овнів виходять чудові домогосподарки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Останнім часом ваші витрати постійно перевищували ваші доходи, але відсьогодні ви побачите явні та довгоочікувані зміни. Однак, вам потрібно бути обережним і не поспішати. Зайвий поспіх у цей час може призвести до серйозних проблем із фінансами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам потрібна допомога, і що швидше ви це зрозумієте, то краще. Своєчасний дзвінок другові або наставнику може мати велике значення для встановлення вашого душевного спокою та становища у житті. Це чудовий день для будь-яких ділових переговорів, оскільки ваш спокій і стійкість розуму допоможуть вам досягти того, чого ви так довго чекали.

Рак (22 червня — 22 липня)

День не найкраще підходить для розвитку нових чи старих стосунків. Натомість ви більше займатиметеся самоаналізом, і це може створити враження, що ви не хочете, щоб вас турбували. Однак ви можете зателефонувати старому другу або отримати несподіваний візит від близької вам людини з минулого.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви сьогодні у імпульсивному настрої. Ви схильні поспішати з проєктами, не продумуючи їх і це може створити непотрібні проблеми як на роботі, так і в сімейному житті. Намагайтеся зберігати спокій, хоча це може здатися надто складним. Сьогодні краще уникати конфліктів на роботі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні у вас розвинеться природна схильність до впертості. На жаль, ви, мабуть, упиратиметеся, навіть якщо логічно розумієте, що це не у ваших інтересах. Вам потрібно ясно мислити і робити те, що підказує ваш розум замість того, щоб діяти за своїми інстинктами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви пишаєтеся тим, що робите свою роботу добре та ретельно. Тепер це стане відомо вашому начальству. Це цілком може призвести до покладання на вас додаткових обов’язків та відкрити двері для значного просування кар’єрними сходами. Дохід також, ймовірно, збільшиться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні вдалий день для вас. Ви можете бути на висоті у будь-якій зустрічі чи переговорах. Ви з легкістю пройдете через будь-яку обхідну ситуацію. Ваші зусилля будуть оцінені. Якщо ви плануєте інвестувати сьогодні в нерухомість, ви можете отримати хорошу угоду. Уважно прочитайте документи, перш ніж погоджуватись з умовами. До речі, Скорпіони здатні читати людей, наче відкриту книгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У вашому особистому та професійному житті відбудуться певні раптові зміни. Це залишить вас неспокійними та невпевненими. Не почувайтеся так і розслабтеся! Просто пливіть за течією, оскільки ці зміни призначені лише для вашого блага.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Намагайтеся плисти за течією сьогодні, а не чинити опір йому, як завжди. Досвід викладе вам набагато гідніші уроки, яких ніколи не зможе задовольнити ваше его. Пізніше ви почуватиметеся невимушено і будете сповнені впевненості.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вся ваша праця може принести плоди сьогодні, але ви повинні бути терплячими і чекати. Також потрібно зберігати відкритість на робочому місці. Не будьте самовпевненими чи засуджуючими, і ви набагато краще ладнатимете з усіма на роботі. Нові ідеї допоможуть вам процвітати.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви відчуєте себе більш відданою справі і покінчіть з усіма відставаннями, які, можливо, накопичилися сьогодні. Очищення цього дасть вам приємне почуття виконаного обов’язку, і це помітять люди, які є важливими для вас. В результаті ви отримаєте більше вдячності як удома, так і на робочому місці. А ви знали, що Риби — найлінивіший знак Зодіаку ?