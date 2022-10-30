Гороскоп на 30 октября: Львам стоит избегать конфликтов, а Весов ждут карьерные взлеты

День благоприятен для планирования тех проектов, которые вы слишком долго игнорировали.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете рассчитывать на значительную поддержку и признание со стороны окружающих. Теперь вы полны жизненных сил и оптимизма и готовы браться за новые проекты. Но вы не утратили способности определять и оценивать хороший проект. Это побудит вас инвестировать в определенные предприятия, которые, вероятно, принесут большую прибыль в будущем. Отметим, что из девушек-Овнов выходят отличные домохозяйки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В последнее время ваши расходы постоянно превышали ваши доходы, но с сегодняшнего дня вы увидите явные и долгожданные изменения. Однако вам нужно быть осторожным и не спешить. Излишняя спешка в это время может привести к серьезным проблемам с финансами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам нужна помощь, и чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Своевременный звонок другу или наставнику может иметь большое значение для установления вашего душевного спокойствия и положения в жизни. Это отличный день для любых деловых переговоров, поскольку ваше спокойствие и устойчивость ума помогут вам достичь того, чего вы так долго ждали.

Рак (22 июня — 22 июля)

День не лучше всего подходит для развития новых или старых отношений. Вместо этого вы будете больше заниматься самоанализом, и это может создать впечатление, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили. Однако вы можете позвонить старому другу или получить неожиданный визит от близкого вам человека из прошлого.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы сегодня в импульсивном настроении. Вы склонны торопиться с проектами, не продумывая их, и это может создать ненужные проблемы как на работе, так и в семейной жизни. Старайтесь сохранять спокойствие, хотя сейчас это может показаться слишком сложным. Сегодня лучше избегать конфликтов на работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня у вас разовьется естественная склонность к упрямству. К сожалению, вы, вероятно, будете упорствовать, даже если логически понимаете, что это не в ваших интересах. Вам нужно ясно мыслить и делать то, что подсказывает ваш разум, вместо того, чтобы действовать по своим инстинктам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы гордитесь тем, что делаете свою работу хорошо и тщательно. Теперь это станет известно вашему начальству. Это вполне может привести к возложению на вас дополнительных обязанностей и открыть двери для значительного продвижения по карьерной лестнице. Доход также, вероятно, увеличится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня удачный день для вас. Вы можете быть на высоте в любой встрече или переговорах. Вы с легкостью пройдете через любую окольную ситуацию. Ваши усилия будут оценены. Если вы планируете инвестировать сегодня в недвижимость, вы можете получить хорошую сделку. Внимательно прочитайте документы, прежде чем соглашаться с условиями. Кстати, Скорпионы способны читать людей, словно открытую книгу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В вашей личной и профессиональной жизни произойдут определенные внезапные изменения. Это оставит вас беспокойными и неуверенными. Не чувствуйте себя так и расслабьтесь! Просто плывите по течению, поскольку эти изменения предназначены только для вашего же блага.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старайтесь плыть по течению сегодня, а не сопротивляться ему, как всегда. Опыт преподаст вам гораздо более достойные уроки, которых никогда не сможет удовлетворить ваше эго. Позже вы будете чувствовать себя непринужденно и будете полны уверенности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Весь ваш труд может принести плоды сегодня, но вы должны быть терпеливы и выжидать. Также необходимо сохранять открытость на рабочем месте. Не будьте самоуверенными или осуждающими, и вы будете намного лучше ладить со всеми на работе. Новые идеи помогут вам процветать.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы почувствуете себя более преданным делу и покончите со всеми отставаниями, которые, возможно, накопились сегодня. Очистка этого даст вам приятное чувство выполненного долга, и это заметят люди, которые важны для вас. В результате вы получите больше признательности как дома, так и на рабочем месте. А вы знали, что Рыбы — самый ленивый знак Зодиака?