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Гороскоп на 30 октября: Львам стоит избегать конфликтов, а Весов ждут карьерные взлеты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 30 октября 2022 года
Гороскоп на 30 октября 2022 года

День благоприятен для планирования тех проектов, которые вы слишком долго игнорировали.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете рассчитывать на значительную поддержку и признание со стороны окружающих. Теперь вы полны жизненных сил и оптимизма и готовы браться за новые проекты. Но вы не утратили способности определять и оценивать хороший проект. Это побудит вас инвестировать в определенные предприятия, которые, вероятно, принесут большую прибыль в будущем. Отметим, что из девушек-Овнов выходят отличные домохозяйки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В последнее время ваши расходы постоянно превышали ваши доходы, но с сегодняшнего дня вы увидите явные и долгожданные изменения. Однако вам нужно быть осторожным и не спешить. Излишняя спешка в это время может привести к серьезным проблемам с финансами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам нужна помощь, и чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Своевременный звонок другу или наставнику может иметь большое значение для установления вашего душевного спокойствия и положения в жизни. Это отличный день для любых деловых переговоров, поскольку ваше спокойствие и устойчивость ума помогут вам достичь того, чего вы так долго ждали.

Рак (22 июня — 22 июля)

День не лучше всего подходит для развития новых или старых отношений. Вместо этого вы будете больше заниматься самоанализом, и это может создать впечатление, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили. Однако вы можете позвонить старому другу или получить неожиданный визит от близкого вам человека из прошлого.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вы сегодня в импульсивном настроении. Вы склонны торопиться с проектами, не продумывая их, и это может создать ненужные проблемы как на работе, так и в семейной жизни. Старайтесь сохранять спокойствие, хотя сейчас это может показаться слишком сложным. Сегодня лучше избегать конфликтов на работе.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня у вас разовьется естественная склонность к упрямству. К сожалению, вы, вероятно, будете упорствовать, даже если логически понимаете, что это не в ваших интересах. Вам нужно ясно мыслить и делать то, что подсказывает ваш разум, вместо того, чтобы действовать по своим инстинктам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы гордитесь тем, что делаете свою работу хорошо и тщательно. Теперь это станет известно вашему начальству. Это вполне может привести к возложению на вас дополнительных обязанностей и открыть двери для значительного продвижения по карьерной лестнице. Доход также, вероятно, увеличится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня удачный день для вас. Вы можете быть на высоте в любой встрече или переговорах. Вы с легкостью пройдете через любую окольную ситуацию. Ваши усилия будут оценены. Если вы планируете инвестировать сегодня в недвижимость, вы можете получить хорошую сделку. Внимательно прочитайте документы, прежде чем соглашаться с условиями. Кстати, Скорпионы способны читать людей, словно открытую книгу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В вашей личной и профессиональной жизни произойдут определенные внезапные изменения. Это оставит вас беспокойными и неуверенными. Не чувствуйте себя так и расслабьтесь! Просто плывите по течению, поскольку эти изменения предназначены только для вашего же блага.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старайтесь плыть по течению сегодня, а не сопротивляться ему, как всегда. Опыт преподаст вам гораздо более достойные уроки, которых никогда не сможет удовлетворить ваше эго. Позже вы будете чувствовать себя непринужденно и будете полны уверенности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Весь ваш труд может принести плоды сегодня, но вы должны быть терпеливы и выжидать. Также необходимо сохранять открытость на рабочем месте. Не будьте самоуверенными или осуждающими, и вы будете намного лучше ладить со всеми на работе. Новые идеи помогут вам процветать.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы почувствуете себя более преданным делу и покончите со всеми отставаниями, которые, возможно, накопились сегодня. Очистка этого даст вам приятное чувство выполненного долга, и это заметят люди, которые важны для вас. В результате вы получите больше признательности как дома, так и на рабочем месте. А вы знали, что Рыбы — самый ленивый знак Зодиака?

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