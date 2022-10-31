Гороскоп на 31 жовтня: Раків чекає легка апатія, а Стрільці можуть допустити велику помилку

Астрологи радять знакам Зодіаку бути акуратнішими на дорогах та перевіряти маршрути

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні астрологи рекомендують Овнам не боятися покладатися цього дня на інтуїцію. Нічні світила посилять її та допоможуть людям даного знаку Зодіаку швидше приймати рішення та розширити свої можливості. Також цього понеділка краще не робити вчинків, які можуть позбавити поваги навколишніх.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього понеділка Тельцям варто довіритися тільки тому, що їм кажуть найближчі люди. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку намагатися не перевіряти стосунки на міцність — навіть маленький конфлікт може спричинити серйозну сварку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні навколишні можуть висловити невдоволення роботою Близнюків, їхніми словами та пропозиціями. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку примиритися з критикою і не виявляти негативу щодо інших. У зауваженнях може бути частка істини.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи зазначають, що згідно з астрологічними прогнозами, цього понеділка Раків може чекати легка апатія та наплив ностальгії. Експерти не радять людям даного знака Зодіаку занурюватися надто глибоко у думки про минуле. Краще звернути свої думки на завтрашній день.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей день Левам буде легко зробити помилку під впливом чужої думки. Астрологи не рекомендують порушувати закон, виявляти неповагу до навколишніх та порядку. В іншому випадку за таку поведінку можна сильно поплатитися, наприклад, втратити роботу. До речі, Леви дуже люблять засуджувати інших.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи зазначають, що в останній день жовтня очікується віддача від колишніх зусиль. Не варто втрачати надію на успіх, якщо ситуація виглядає тупиковою: позитивні новини прийдуть наприкінці. Сама доля надішле підказку, відповідь, натяк чи рішення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього понеділка перемогти зможуть ті Терези, які чекатимуть на зручний момент, наче хижак, що вистежує здобич. Астрологи відзначають, що великий успіх чекає на людей даного знака Зодіаку, які мають творчу професію і продажників.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи радять сьогодні Скорпіонам подбати про свою "внутрішню дитину": розвантажити справи, провести день у спокійному режимі, перенести неважливі зустрічі. Такий підхід, зазначають астроексперти, допоможе людям цього знаку Зодіаку уникнути внутрішнього розладу. Додамо, що Скорпіон — дуже неохайний знак Зодіаку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців сьогодні великий ризик зробити помилку, причому у будь-якій сфері життя. Цього понеділка представникам даного знаку Зодіаку потрібно намагатися бути обережнішими у моменти прийняття рішень. У другій половині дня очікується цікаве знайомство.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

До проблем у різних сферах життя Козерогам сьогодні краще ставитися філософськи, як до можливості навчитися чогось нового. Цього дня астрологи рекомендують представникам даного знаку Зодіаку не їздити на далекі відстані. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вплив нічних світил в останній день жовтня принесе Водоліям хвилеподібний настрій. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку не фокусуватися на поганому, інакше можна не помітити, скільки хорошого довкола. Тільки позитивне мислення дозволить подолати внутрішні проблеми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відрядження сьогодні обіцяють Рибам бути дуже корисними. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку дотримуватись правил дорожнього руху, перевіряти маршрут і не забувати вдома важливих документів. Сприятливий час, щоб позбутися старих і непотрібних речей.