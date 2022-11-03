На Україну чекає крутий прорив: нумеролог назвав терміни

За словами астроексперта, потужні трансформації в нашій країні тривають з 24 серпня до 24 грудня

Український нумеролог та таролог Владислав Грицай розповів про переломний період у війні України проти російських окупантів.

За словами експерта з нумерології в інтерв’ю YouTube-каналу "КаПаБу", до грудня 2022 року буде дуже крутий прорив.

"До грудня буде дуже крутий прорив... Зверніть увагу, що прорив на фронті почався через два тижні після дня народження України (24 серпня — ред.). І він за фактом триває. Зрозуміло, що десь краще, десь гірше", — заявив Владислав Грицай.

Нумеролог відмітив, що найсильніші зміни в Україні продовжуються з 24 серпня і закінчаться до 24 грудня цього року. Це означає, що наприкінці першого зимового місяця українці побачать відчутні зміни в охопленій війною країні.

Раніше астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".