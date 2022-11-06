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"Боротьба принесе багато плодів": астролог розповіла про перемоги ЗСУ наприкінці листопада

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рубина Цибульська дала прогноз щодо війни на листопад 2022 року Новина оновлена 06 листопада 2022, 08:54
Рубина Цибульська дала прогноз щодо війни на листопад 2022 року

Цей місяць буде важким, але боротьба принесе свої результати

Астролог та таролог Рубіна Цибульська зробила розклад Таро і розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців.

У своєму прогнозі, який експерт у галузі астрології опублікувала на своєму YouTube-каналі, вона зазначила, що Збройні сили України впевнено просуватимуться вперед, долаючи перешкоди.

"Боротьба принесе багато плодів… Ці несподівані дії принесуть різкі та швидкі перемоги", — розповіла Цибульська.

За словами астролога, хоча цей місяць і буде важким, зі своїми втратами, проте наприкінці листопада на українців чекатимуть радісні звістки. Російські загарбники відступатимуть з українських земель.

Нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".

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