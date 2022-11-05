Ця перемога приведе до миру: Влад Росс розповів про переломні події у листопаді

Астролог вважає, що на Україну чекають дипломатичні перемоги

Український астролог Влад Росс, який спрогнозував бунт у росії, заявив, що на Україну в середині листопада чекають великі дипломатичні перемоги.

Про це експерт в області астрології розповів у коментарі "Главреду". За словами астролога, перелом ситуації очікується 8 листопада – у день місячного затемнення.

"Венера, планета дипломатії, встане в зеніт нашого гороскопа, там же будуть Сонце і Меркурій. Усе вказує на те, що просто повинна бути велика дипломатична перемога в середині листопада. Ця перемога згодом може призвести до миру. Адже Марс, планета війни, стає ретроградним, і він буде кардинально ослаблений якраз у листопаді", – додав Росс.

Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або взагалі отруять.

А нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".