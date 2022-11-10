Відомий таролог передбачила долю Луганської області: "Ми чекаємо..."

За прогнозами Хомутовської, сценарій деокупації буде таким самим, як і на Харківському напрямку

Український таролог Людмила Хомутовська зробила розклад на картах Таро щодо Луганської області. За її словами, ситуація на Луганщині буде такою самою, як і на Харківському напрямку.

В інтерв’ю зі Славою Дьоміним Хомутовська розповіла, що сценарій деокупації Луганської області та населеного пункту Станиця Луганська може бути схожим, як і на Харківщині, але поки що потрібно трохи почекати.

"На Луганщині та у Станиці Луганській особливо зараз максимальна активність. Сказати, що завтра чи післязавтра туди прийдуть якісь зміни… Цього немає. Поки не йдеться про звільнення, а йдеться про накопичення ресурсів. Ми чекаємо… Далі активується "колісниця" і дуже швидко почне все відбуватися. Я так думаю, буде щось на кшталт того, що ми бачили у Харківській області. Але зараз нам пропонують чекати", — заявила таролог.

Раніше, згідно з розкладом Таро екстрасенса Рубіни Цибульської, ситуація на фронті буде напруженою, але на користь українських Збройних сил.

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