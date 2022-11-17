Ризик ядерної катастрофи знижується: астролог вказала на важливий момент

В Україні знизиться інтенсивність боїв, прогнозує Ольга Медвецька

Астролог Ольга Медвецька оцінила ризик ядерного удару росією по території України у своїх нових прогнозах на тиждень до 20 листопада включно.

На своїй сторінці в Інстаграмі астроексперт написала, що зараз йде зниження не лише ризику ядерної катастрофи, а й зниження інтенсивності боїв, а також тиску диктатури. Однак, за словами Медвецької, це не означає повного припинення воєнних дій.

"Слухайте, а діло йде на поправку! Напруга між Марсом та Юпітером знижується — напевно буде зниження інтенсивності боїв. Уточнюю: це не зупинення!", — зазначила астролог.

Водночас астроексперт наголосила, що відкритим залишається питання застосування хімічної та інших заборонених видів зброї з боку росіян.

Раніше астролог Рубіна Цибульська розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців. А нумеролог Володимир Бадіян відповів на найбільш хвилююче для всіх українців питання — коли завершиться війна в Україні.