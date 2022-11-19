Нумеролог розповів, яку "перемогу" росія винесе з війни в Україні: "Розпад неминучий"

Експерт зазначив, що найважче у війні вже позаду

Український нумеролог Владислав Грицай наслідував приклад свого колеги Володимира Бадіяна, який раніше розповів скільки ще триватиме війна в Україні, і поділився своїм прогнозом на майбутнє. Однак у своєму пророкуванні він більше звернув увагу на долю росії, яка зараз усіма силами намагається "перемогти".

У своєму прогнозі, який він опублікував на своєму каналі в youtube, Грицай зазначає у керівній верхівці рф до нумерології ставляться з великою повагою, що допомагає диктатору лише зміцнювати владу. Однак це не врятує росію від того, що на неї може чекати вже цього року.

Нумеролог зазначив, що вже в грудні 2022 року в росії можуть початися серйозні проблеми: зі складу від’єднуватимуться перші республіки. Спочатку це буде не офіційно, а лише на рівні вирішення народу. Варто зазначити, що значною мірою на такий бунт вплинуло оголошення про мобілізацію.

Також і серед наближених до російського диктатора людей уже почалися серйозні розбіжності. Оскільки вони мають більше інформації, ніж простий народ, то і претензій до влади рф у них більше.

"Розпад росії неминучий, і розпочатися він може вже цього року", — підсумував Владислай Грицай.

Раніше астролог Рубіна Цибульська розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців. А також Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або зовсім отруять.