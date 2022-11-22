"Схоже на глобальну інтригу": астролог насторожила прогнозом для України на кінець листопада

Експерт зазначила, що цей тиждень сприятливий для будь-яких переговорів, проте дні близько 24 листопада будуть трохи напруженими.

Астролог Ольга Медведська, яка раніше оцінила ризик ядерного удару Росією по території України, поділилася досить тривожним прогнозом на останній тиждень осені 2022 року.

На своїй сторінці в Інстаграмі астроексперт написала, що дні до 24 листопада пройдуть "зі знаком мінус" для загальної атмосфери та настрою, адже Місяць у знаку Скорпіона перекриватиме багато позитивних та гармонійних аспектів життя. Однак оскільки напруга між Марсом і Юпітером спадає, то ситуація на фронті має стати легшою, але не варто на це сильно сподіватися.

"Адже ми пам’ятаємо — нещодавно було, не побоюсь цього слова, шалене затемнення, яке все ще поширює свою дію на всі світові справи, у тому числі на війну та проблеми у сфері енергетики ", — зазначила Медведська.

Також астролог зазначила, що через напруження між Марсом і Нептуном, глобальні інтриги та обманні схеми все ще негативно впливатимуть на хід війни. Ця ситуація також впливає і на те, що Україні дають допомогу потроху та довгий час, замість того, щоб зробити все швидше.

"…вигідніше її тягнути, щоб ціною українських життів знекровити росію — це справді схоже на глобальну інтригу. Ну і щоб ми трималися на плаву, нам і дають потроху всього. — Наголосила астроексперт.

Раніше астролог Рубіна Цибульська розповіла, що наприкінці листопада 2022 року очікуються перемоги та успіхи українських бійців. А нумеролог Володимир Бадіян відповів на найбільш хвилююче для всіх українців питання, коли завершиться війна в Україні.