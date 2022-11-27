Намічається "величезна війна": астролог насторожила прогнозом на 2023 рік

2023 буде одночасно і позитивним і дуже складним

Зовсім скоро настане новий 2023 рік, який вже не дуже тішить своїми прогнозами. Астрологи попереджають про холодну та складну зиму, а також про те, що у світі почнуться нові колапси, які можуть призвести до неймовірно складних життєвих обставин.

В інтерв’ю YouTube-каналу PeopleLife астролог Ганна Карпеєва поділилася своїм баченням 2023 року і трохи їм насторожила. Все тому, що астроексперт побачила у пророкуваннях зірок ще одну велику війну, наслідки якої торкнуться України.

"У світі не буде простіше і легше, ми не заживемо солодко... 2023-го року намічається величезна війна... Сирія — ось там буде гаряча точка. Та війна може закінчитися застосуванням ядерної зброї", — розповіла астролог.

Проте є й добрі новини. Карпеєва зазначила, що весна-літо 2023 року — це період, коли ВСУ будуть максимально активними, що допоможе їм благополучно повернути ще частину території України. Однак на завершення війни наступного року Карпєєва не розраховує.

"У 2024-2025-му я бачу масовий потік назад в Україну. Напевно, це будуть сприятливі роки для того, щоб повертатися. Але 2023-го ще немає", — додала астроексперт.

Раніше таролог Людмила Хомуловська дала прогноз щодо того, коли в Україні припиняться відключення електрики. За її словами, чекати залишилося зовсім недовго.