Таролог схвилювала прогнозом України на грудень: "Є ризик застосування ядерної зброї"

Експерт зазначає, що на Україну чекає досить складний кінець 2022 року

Астролог і таролог Яна Езотеричка, яка раніше стривожила прогноз про долю Запорізької АЕС, склала новий прогноз для України. Астроексперт заглянула в майбутнє, щоб дізнатися, що чекає на нашу країну в грудні 2022, і її прогноз — не найкращий.

На своєму YouTube-каналі Езотеричка зазначила, що навіть попри те, що російська армія почне відходити з українських територій, ракетні залякування не припиняться, та й ситуація з електроенергією в країні також залишиться складною. З добрих новин — на росію чекають великі втрати на фронті.

"росія може відходити з територій. Вони розуміють, що вже програли, але продовжують залишатися. З їхнього боку втрати будуть досить сильні", — розповіла таролог.

Крім цього, астролог не скидає з рахунків можливість застосування ядерної та хімічної зброї у грудні проти українців. Ризик досить високий, і, щобільше, підготовка до цього буде тихою, що тільки посилює становище.

Раніше таролог Людмила Хомуловська дала прогноз щодо того, коли в Україні припиняться відключення електрики. За її словами, чекати залишилося зовсім недовго.