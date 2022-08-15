"Може статися серйозна катастрофа": астролог стривожила прогноз про війну

Експерт зазначила, що з кожним днем ситуація тільки розпалюватиметься, а також можливі нові руйнування.

Астролог та таролог Яна Езотеричка, яка раніше попередила українців про небезпеку на День Незалежності, склала новий прогноз про війну в Україні. Оскільки одна з найбільш бентежливих тем зараз — це ситуація навколо Запорізької АЕС, яку російські окупанти не припиняють обстрілювати, експерт не оминула її.

У своєму прогнозі, який Яна опублікувала на своєму YouTube-каналі, вона зазначила, що на Україну насуваються темні сили, а це означає, що хороших новин буде набагато менше, ніж хотілося б. Також небезпека нависла і над Запорізькою АЕС, де окупанти не хочуть відступати від своїх планів.

"Буде якийсь сильний заклик, але сила за нами. Потрібно максимально вплинути на цю ситуацію, інакше з дня на день може статися серйозна катастрофа", — каже астролог.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Наталія Власенко попередила про небезпеку, яка може виникнути у серпні в Україні. За її словами, очікується переломний період у війні з росією.

Також "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Анна Єфремова озвучила прогноз для України щодо військових подій. За її словами, з кінця вересня 2022 року закінчується несприятливий період, коли планети були побудовані проти нашої країни.