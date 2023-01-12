Черговий "жест доброї волі" у 2023-му: Влад Росс розповів, що буде з Кримським мостом

У березні на Україну чекає великий успіх

Відомий астролог Влад Росс розповів, коли буде зруйновано Кримський міст, і російські окупанти почнуть тікати з півострова.

В інтерв’ю для "Главреду" астроексперт заявив, що росія буде змушена піти на черговий "жест доброї волі". Саме березень 2023 року стане для України дуже вдалим періодом, коли можна буде успішно завдати удару по мосту.

"На початку весни міст буде остаточно добитий. І тоді українським військам навіть не потрібно буде заходити на територію Криму і завойовувати його не доведеться, оскільки буде те саме, що і з Херсоном — росія зважиться на черговий "жест доброї волі", тобто ми змусимо противника залишити Крим", — зазначив Влад Росс.

Раніше про долю Криму у 2023 році говорила таролог Ірина Клевер. За її прогнозами, перемога України над росією очікується незабаром, але з Кримом питання вирішуватиметься довше.

Нагадаємо, що український таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.