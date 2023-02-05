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Влад Росс відповів, коли буде завданий потужний удар по владі путіна

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кривавий диктатор володимир путін Новина оновлена 05 лютого 2023, 09:50
Кривавий диктатор володимир путін. Фото livejournal.com

За нового наступу армії рф путін точно програє, прогнозує астролог

Відомий астролог Влад Росс розповів не тільки про майбутній відступ армії рф з українських земель, але й назвав місяць, коли буде завданий найпотужніший удар по владі президента росії володимира путіна.

В інтерв’ю виданню "Главред" астроексперт заявив, що коли б російські війська за наказом господаря Кремля не почали новий масштабний наступ, на них чекає поразка.

"У натальній карті путіна в лютому 2023 року Сатурн, символ повалення, з'єднається з планетою його влади — Юпітером. Це говорить про те, що в цей час буде завданий потужний удар по владі господаря Кремля. По суті, лютий стане точкою відліку падіння путіна, і саме у лютому його вертикаль влади буде зламана", — повідомив Росс.

За словами астролога, новий напад на Україну перетвориться на суцільний жах для путіна. рф чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України.

Раніше астролог Яна Тимощук заявила, що війна з росією може затягтися ще на два роки. Вона наголосила, що для якнайшвидшої перемоги України нам потрібна зброя.

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#Путін #Війна #Астрологія