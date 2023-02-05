Влад Росс відповів, коли буде завданий потужний удар по владі путіна

За нового наступу армії рф путін точно програє, прогнозує астролог

Відомий астролог Влад Росс розповів не тільки про майбутній відступ армії рф з українських земель, але й назвав місяць, коли буде завданий найпотужніший удар по владі президента росії володимира путіна.

В інтерв’ю виданню "Главред" астроексперт заявив, що коли б російські війська за наказом господаря Кремля не почали новий масштабний наступ, на них чекає поразка.

"У натальній карті путіна в лютому 2023 року Сатурн, символ повалення, з'єднається з планетою його влади — Юпітером. Це говорить про те, що в цей час буде завданий потужний удар по владі господаря Кремля. По суті, лютий стане точкою відліку падіння путіна, і саме у лютому його вертикаль влади буде зламана", — повідомив Росс.

За словами астролога, новий напад на Україну перетвориться на суцільний жах для путіна. рф чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України.

Раніше астролог Яна Тимощук заявила, що війна з росією може затягтися ще на два роки. Вона наголосила, що для якнайшвидшої перемоги України нам потрібна зброя.