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Названо трьох головних невдах за знаком Зодіаку, які ненавидять програвати

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Гороскоп може розповісти про ваші риси характеру Новина оновлена 16 квітня 2023, 14:37
Гороскоп може розповісти про ваші риси характеру. Фото Freepik

Овен, Лев і Скорпіон часто ображаються на програш болісно і по-дитячому

Деяких знаків Зодіаку астрологи вважають улюбленцями фортуни, інших же швидше назвуть невдахами. Більше того, ці люди не тільки часто програють, а й не вміють сприймати поразку з гідністю.

За словами астрологів, є три невдахи за знаком Зодіаку – Овен, Лев та Скорпіон. Про це свідчать їхні гороскопи, пише NY Post.

Овен

Овен часто бажає більшого тут і зараз, хоче бути першим і завжди перемагати. Змагання – його стиль життя, суперництво змушує Овна почуватися живим, тоді як перемога, на його думку, робить його гідною персоною. Цей знак ненавидить, коли його жалкують, а у разі програшу це часто трапляється. Гороскоп для Овна на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Лев

Леви хочуть, щоб потоки похвали та важливості у їхній бік не припинялися. Для цих людей бути кращим — чи не мета життя, а перемога — свідчення того, що вони справді особливі, адже саме такими вони хочуть бути. Один із прикладів Львів – головний невдаха в американській політиці Дональд Трамп. Гороскоп для Лева на сьогодні знайдете на сайті.

Скорпіон

Наполегливі Скорпіони жорстокі в конкуренції та бажанні забезпечити власне виживання. Дотримуються девізу з "Ігри престолів": ви або перемагаєте, або вмираєте. На жаль, зовсім не вміють сприймати невдачу з гідністю. Гороскоп для Скорпіона на сьогодні шукайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку є жахливими маніпуляторами. Ці люди готові на все заради досягнення власної вигоди.

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#Овен (знак зодіаку) #Лев (знак зодіаку) #Скорпіон (знак зодіаку)