Названы три главных неудачника по знаку Зодиака, которые ненавидят проигрывать

Овен, Лев и Скорпион часто обижаются на проигрыш болезненно и по-детски

Некоторых знаков Зодиака астрологи считают любимцами фортуны, других же скорее назовут неудачниками. Более того, эти люди не только часто проигрывают, а и совершенно не умеют воспринимать поражение с достоинством.

По словам астрологов, есть три неудачника по знаку Зодиака – Овен, Лев и Скорпион. Об этом свидетельствуют их гороскопы, пишет NY Post.

Овен

Овен часто желает большего здесь и сейчас, хочет быть первым и всегда побеждать. Соревнование – его стиль жизни, соперничество заставляет Овна чувствовать себя живым, тогда как победа, по его мнению, делает его достойной персоной. Этот знак ненавидит, когда его жалеют, а в случае проигрыша это часто случается. Гороскоп для Овна на сегодня узнайте на сайте.

Лев

Львы хотят, чтобы потоки похвалы и важности в их сторону не прекращались. Для этих людей быть лучшим — это едва ли не цель жизни, а победа — свидетельство того, что они действительно особенные, ведь именно такими они хотят быть. Один из примеров Львов – главный неудачник в американской политике Дональд Трамп. Гороскоп для Льва на сегодня найдете на сайте.

Скорпион

Напористые Скорпионы жестоки в конкуренции и желании обеспечить собственное выживание. Придерживаются девиза из "Игры престолов": вы либо побеждаете, либо умираете. К сожалению, совсем не умеют воспринимать неудачу с достоинством. Гороскоп для Скорпиона на сегодня ищите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака являются ужасными манипуляторами. Эти люди готовы на все ради достижения собственной выгоды.