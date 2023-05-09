Почнеться сильний наступ: астролог назвала місяць, коли ЗСУ досягнуть відчутних результатів на фронті

За словами Юлії Погорельченко, напруга тільки зростатиме

Український астролог Юлія Погорельченко розповіла, коли розпочнеться контрнаступ українських військових та звільнення окупованих росіянами територій України.

У своєму блозі в Інстаграмі астроексперт зазначає, що контрнаступ Збройних сил буде до серпня 2023 року, тоді можна чекати на серйозні результати.

"В плані розвитку військової ситуації то напруження буде тільки зростати (наш контрнаступ буде тривати до серпня), там вже будуть дуже важливі і видимі результати для нас", — вважає Юлія Погорельченко.

Також астролог додала, що тиждень із 8 по 14 травня ідеально підходить для підготовки до рішучих дій. Вівторок та наступні дні можуть бути досить напруженими.

" Підсумок усіх ідей, планів, проєктів, які зʼявлялись протягом останніх тижнів. Тиждень підготовки для рішучих дій. 9,11,13 травня будуть найбільш напружені. Вівторок і середа можуть здивувати вас різними несподіванками", — заявила астроексперт.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.