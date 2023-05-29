Рус

"Бердянськ, Енергодар — пора додому": астролог передбачала повернення ЗСУ окупованих рф міст

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бердянськ, як і інші окуповані росією території країни, - це Україна
Бердянськ, як і інші окуповані росією території країни, - це Україна. Фото delo.ua

Також астроексперт назвала активний період обміну полоненими

Український астролог Ангеліна Вакуліна склала прогноз для України та розповіла, які території вже зовсім скоро буде повернуто українською армією під час контрнаступу.

В інтерв’ю "Главреду" астроексперт заявила, що обстріли росіянами продовжуватимуться, це їхня нова тактика. Також вона додала, що вже є території, які будуть незабаром повернуті.

"Наші території потихеньку повертатимуться додому. Контрнаступ йде повним ходом. Бердянськ, Енергодар, Токмак і вся ця область — пора додому", — повідомила прогноз Ангеліна Вакуліна.

Крім того, за словами астролога, у червні та липні активно відбуватиметься обмін полоненими. "Обміни будуть частими, переговори ведуться. Повертатимуться додому потихеньку", — розповіла астроексперт.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України.

Також астролог Яна Тимощук розповіла, чи закінчиться війна із росіянами у 2023 році. Згідно з її прогнозом, з липня розпочнеться переможний період для України.

Теги:
#Війна #Енергодар #Бердянськ #Контрнаступ #Астрологія