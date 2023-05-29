"Бердянськ, Енергодар — пора додому": астролог передбачала повернення ЗСУ окупованих рф міст
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Також астроексперт назвала активний період обміну полоненими
Український астролог Ангеліна Вакуліна склала прогноз для України та розповіла, які території вже зовсім скоро буде повернуто українською армією під час контрнаступу.
В інтерв’ю "Главреду" астроексперт заявила, що обстріли росіянами продовжуватимуться, це їхня нова тактика. Також вона додала, що вже є території, які будуть незабаром повернуті.
"Наші території потихеньку повертатимуться додому. Контрнаступ йде повним ходом. Бердянськ, Енергодар, Токмак і вся ця область — пора додому", — повідомила прогноз Ангеліна Вакуліна.
Крім того, за словами астролога, у червні та липні активно відбуватиметься обмін полоненими. "Обміни будуть частими, переговори ведуться. Повертатимуться додому потихеньку", — розповіла астроексперт.
Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України.
Також астролог Яна Тимощук розповіла, чи закінчиться війна із росіянами у 2023 році. Згідно з її прогнозом, з липня розпочнеться переможний період для України.