Чи зірве росія український контрнаступ: відомий астролог дав чітку відповідь

Влад Росс розповів про єдиний варіант, який залишився у рф

Відомий український астролог Влад Росс зробив прогноз і розповів, чи агресивною буде реакція російських окупантів на контрнаступ Збройних сил України на фронті.

В інтерв’ю unian астроексперт заявив, що якби росіяни і хотіли б мстити, система Patriot працює налагоджено. За словами Росса, українцям зараз не загрожує застосування рф ядерної зброї, хоча ще деякий час тому, зізнається астролог, він боявся його найбільше.

"Все, ми перейшли рубікон, коли воно могло бути застосоване. Ми відіб’ємо абсолютно всі атаки", — запевнив він.

За словами астролога, в окупантів залишився єдиний варіант, але він виявиться програшним. "Єдиний варіант, який залишився в рф, — прорвати наш фронт у степах, але там ніхто не живе. Тому загрози для мирного населення немає", — зазначив Влад Росс.

Раніше український астролог розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.

Також Влад Росс розповів про можливість припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.