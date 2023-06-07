Таролог передбачила ЗСУ відвойовування українських земель і заїкнулася про Бахмут

За словами Яни Тимощук, буде запекла боротьба з двох сторін

Український таролог Яна Тимощук, як і інші її колеги, передбачала у своєму новому прогнозі повернення українськими військовими окупованих росією територій.

В інтерв’ю unian астроексперт розповіла, що їй випала карта Таро "Лицар мечів", яка вказує на енергію завоювання своїх земель, тобто контрнаступ. Також Яні Тимощук випала "П’ятірка мечів", що говорить про запеклу боротьбу з двох сторін. Таролог відзначила і Бахмут.

"Багато чого буде приховано від людей, аж до того, що ми не будемо знати, де ведуться бойові дії. Про це ми дізнаємося вже за підсумком. При цьому я бачу, що вже в червні будуть якісь вкладення в Бахмут. Карта "Колісниця" говорить про перемогу України в даному питанні", — сказала астроексперт.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України. Також астролог Яна Тимощук розповіла, чи закінчиться війна із росіянами у 2023 році. Згідно з її прогнозом, з липня розпочнеться переможний період для України.